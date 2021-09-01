Время вспять: 63-летняя Шэрон Стоун в соблазнительном платье покорила сеть

Шэрон Стоун попала на снимки папарацци, когда она принимала участие в новой съемке. По всей видимости, для этого звезда и отправилась в Венецию со своим другом.

На новых фото актриса предстала в соблазнительном образе. Кажется, время над ней просто не властно.

Знаменитая голливудская актриса позирует в образе от Dolce & Gabbana. Его составляющие: эффектное черное платье с прозрачными гипюровыми вставками на груди и высоким разрезом от самого бедра, босоножки на высоких шпильках и с переплетами на щиколотках, а также миниатюрная сумочка, сережки, подвеска в форме золотых крестов и крупные солнцезащитные очки.

В кадрах звезда "Основного инстинкта" позирует с двумя мужчинами в элегантных смокингах. Все трое сняты посреди знаменитой площади Сан-Марко в Венеции. На данный момент неизвестно, что будет рекламировать Шэрон. Но наверняка вскоре появится официальный анонс от нее и представителей бренда.

Шэрон Стоун в новом образе (фото: скрин instagram.com/harpersbazaar_ru)