UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Ввести в гардероб хотя бы одну: стилист назвала 7 трендовых вещей осени 2021

Автор: Татьяна Турчаникова

Чтобы быть в тренде осенью 2021, вовсе не обязательно выбрасывать все вещи из шкафа и заполнять его новой одеждой.

Достаточно просто добавить в образ хотя бы одну из вещей: платье с "правильным" принтом или вязаный жилет, рассказала в своем Instagram стилист Самаль Сан.

В подборке - много неоднозначных и не самых практичных трендов. Но не обязательно вводить в свой гардероб каждый из них, используйте только то, что вам идет и действительно нравится.

Вязаные вещи возвращаются! (фото: instagram.com/hannaschonberg)

База и важные детали: стилист показала, как правильно одеть школьницу в 2021

7 тендов осени 2021: что из одежды купить к новому сезону

  • Вещь с шахматным принтом.

  • Вещь с логототипом известного бренда, внимание, носить подделки - не в тренде никогда.

  • Трикотажный жилет - маст-хэв.

Пока на улице лето: стилист назвала топ-8 трендов маникюра для солнечной погоды

  • Косынка, которую можно носить вместо головного убора.

  • Футуристическая вещичка. Металл и переливающиеся фактуры будут на волне.

  • Топ-бра, который внедряется в зимний гардероб.

Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

  • Юбка или платье размером мини.

Какую трендовую вещь стоит купить на осень 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раньше о главных трендах осени 2021 рассказал украинский дизайнер Андре Тан.

Читайте LITE в Google News
Роузи Хантингтон-Уайтли