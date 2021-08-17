Ввести в гардероб хотя бы одну: стилист назвала 7 трендовых вещей осени 2021

Чтобы быть в тренде осенью 2021, вовсе не обязательно выбрасывать все вещи из шкафа и заполнять его новой одеждой.
Достаточно просто добавить в образ хотя бы одну из вещей: платье с "правильным" принтом или вязаный жилет, рассказала в своем Instagram стилист Самаль Сан.
В подборке - много неоднозначных и не самых практичных трендов. Но не обязательно вводить в свой гардероб каждый из них, используйте только то, что вам идет и действительно нравится.
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Вещь с шахматным принтом.
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Юбка или платье размером мини.
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