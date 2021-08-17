Ввести в гардероб хоча б одну: стиліст назвала 7 трендових речей осені 2021

Щоб бути в тренді восени 2021, зовсім не обов'язково викидати всі речі з шафи і заповнювати її новим одягом.
Досить просто додати в образ хоча б одну з речей: плаття з "правильним" принтом або в'язаний жилет, розповіла в своєму Instagram стиліст Самаль Сан.
У добірці - багато неоднозначних і не самих практичних трендів. Але не обов'язково вводити в свій гардероб кожен з них, використовуйте тільки те, що вам йде і дійсно подобається.
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Річ з шаховим принтом.
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Спідниця або плаття розміром міні.
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