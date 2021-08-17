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Ввести в гардероб хоча б одну: стиліст назвала 7 трендових речей осені 2021

Автор: Тетяна Турчанікова

Щоб бути в тренді восени 2021, зовсім не обов'язково викидати всі речі з шафи і заповнювати її новим одягом.

Досить просто додати в образ хоча б одну з речей: плаття з "правильним" принтом або в'язаний жилет, розповіла в своєму Instagram стиліст Самаль Сан.

У добірці - багато неоднозначних і не самих практичних трендів. Але не обов'язково вводити в свій гардероб кожен з них, використовуйте тільки те, що вам йде і дійсно подобається.

В'язані речі повертаються! (фото: instagram.com/hannaschonberg)

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7 тендів осені 2021: що з одягу купити до нового сезону

  • Річ з шаховим принтом.

  • Річ з логотипом відомого бренду, увага, носити підробки - не в тренді ніколи.

  • Трикотажний жилет - маст-хев.

Поки на вулиці літо: стиліст назвала топ-8 трендів манікюру для сонячної погоди

  • Косинка, яку можна носити замість головного убору.

  • Футуристична дрібничка. Метал і переливаються фактури будуть на хвилі.

  • Топ-бра, який впроваджується в зимовий гардероб.

Як виглядати жіночно і сексуально: стиліст розкрила секрети Роузі Хантінгтон-Уайтлі

  • Спідниця або плаття розміром міні.

Яку трендову річ варто купити на осінь 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)

Раніше про головні тренди осені 2021 розповів український дизайнер Андре Тан.

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Роузі Хантінгтон-Уайтлі