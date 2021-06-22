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Как выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилиста

Автор: Марина Настевич

Летом, когда все плавятся от жары, на помощь приходят удобные шортики. К сожалению, шорты не всегда одинаково удачно сидят на разных типах фигуры.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая рассказала в Instagram, как выбрать шорты по своему типу фигуры и с чем их лучше сочетать.

Например, если вы хотите выглядеть стройнее и пытаетесь скрыть объем бёдер, вам точно не стоит надевать узкие шорты на низкой посадке.

Как подобрать шорты по фигуре:

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

Вам подойдёт практически любая модель. Запомните, расклешенный фасон шорт поможет визуально скинуть пару килограмм.



ТРЕУГОЛЬНИК (ГРУША)

Вам подойдёт завышенная талия, однотонные широкие шорты до середины бедра. Создавайте акценты в верхней части фигуры.



ПЕРЕВЁРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

Вам также подойдут широкие шорты с завышенной посадкой. Выбирайте яркие модели, с принтами, с защипами, карманами, запАхом.



ПРЯМОУГОЛЬНИК

Я советую добавлять объём в нижнюю часть фигуры. Выбирайте широкие удлинённые модели и даже с накладными карманами по бокам.



ЯБЛОКО (ОВАЛ)

Чтобы скрыть животик, выбирайте фасоны с зашипами, оборками, высокую или среднюю посадку. Привлекайте внимание к груди, ножкам или лицу.

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Напомним, ранее Андре Тан рассказал, как правильно выбрать принт на платье.

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модастилист