Как выбрать шорты по фигуре и с чем их носить: лайфхаки стилиста

Например, если вы хотите выглядеть стройнее и пытаетесь скрыть объем бёдер, вам точно не стоит надевать узкие шорты на низкой посадке.

Как подобрать шорты по фигуре:

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ

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Вам подойдёт практически любая модель. Запомните, расклешенный фасон шорт поможет визуально скинуть пару килограмм.



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ТРЕУГОЛЬНИК (ГРУША)

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Вам подойдёт завышенная талия, однотонные широкие шорты до середины бедра. Создавайте акценты в верхней части фигуры.



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ПЕРЕВЁРНУТЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК

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Вам также подойдут широкие шорты с завышенной посадкой. Выбирайте яркие модели, с принтами, с защипами, карманами, запАхом.



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ПРЯМОУГОЛЬНИК

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Я советую добавлять объём в нижнюю часть фигуры. Выбирайте широкие удлинённые модели и даже с накладными карманами по бокам.



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ЯБЛОКО (ОВАЛ)

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Чтобы скрыть животик, выбирайте фасоны с зашипами, оборками, высокую или среднюю посадку. Привлекайте внимание к груди, ножкам или лицу.

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)