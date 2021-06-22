RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стиліста

Автор: Марина Настевич

Влітку, коли всі плавляться від спеки, на допомогу приходять зручні шортики. На жаль, шорти не завжди однаково вдало сидять на різних типах фігури.

Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла розповіла в Instagram, як вибрати шорти за своїм типом фігури і з чим їх краще поєднувати.

Наприклад, якщо ви хочете виглядати стрункіше і намагаєтеся приховати обсяг стегон, вам точно не варто надягати вузькі шорти на низькій посадці.

Як підібрати шорти по фігурі:

ПІСКОВИЙ ГОДИННИК

Вам підійде практично будь-яка модель. Запам'ятайте, розкльошені фасони шорт допоможе візуально скинути пару кілограм.



ТРИКУТНИК (ГРУША)

Вам підійде завищена талія, однотонні широкі шорти до середини стегна. Створюйте акценти у верхній частині фігури.



ПЕРЕВЕРНУТИЙ ТРИКУТНИК

Вам також підійдуть широкі шорти із завищеною посадкою. Вибирайте яскраві моделі, з принтами, з защипами, кишенями, запАхом.



ПРЯМОКУТНИК

Я раджу додавати обсяг в нижню частину фігури. Вибирайте широкі подовжені моделі і навіть з накладними кишенями з боків.



ЯБЛУКО (ОВАЛ)

Щоб приховати животик, вибирайте фасони з зашипами, оборками, високу або середню посадку. Привертайте увагу до грудей, ніжок або обличчя.

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Нагадаємо, раніше Андре Тан розповів, як правильно вибрати принт на плаття.

Читайте LITE в Google News
модастилист