Як вибрати шорти по фігурі і з чим їх носити: лайфхаки стиліста

Наприклад, якщо ви хочете виглядати стрункіше і намагаєтеся приховати обсяг стегон, вам точно не варто надягати вузькі шорти на низькій посадці.

Як підібрати шорти по фігурі:

ПІСКОВИЙ ГОДИННИК

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Вам підійде практично будь-яка модель. Запам'ятайте, розкльошені фасони шорт допоможе візуально скинути пару кілограм.



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ТРИКУТНИК (ГРУША)

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Вам підійде завищена талія, однотонні широкі шорти до середини стегна. Створюйте акценти у верхній частині фігури.



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ПЕРЕВЕРНУТИЙ ТРИКУТНИК

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Вам також підійдуть широкі шорти із завищеною посадкою. Вибирайте яскраві моделі, з принтами, з защипами, кишенями, запАхом.



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ПРЯМОКУТНИК

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Я раджу додавати обсяг в нижню частину фігури. Вибирайте широкі подовжені моделі і навіть з накладними кишенями з боків.



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ЯБЛУКО (ОВАЛ)

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Щоб приховати животик, вибирайте фасони з зашипами, оборками, високу або середню посадку. Привертайте увагу до грудей, ніжок або обличчя.

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)