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Как выбрать стильный головной убор для холодного времени года: гид от стилиста

Новина українською → Понедельник 09 ноября 2020 08:38
Как выбрать стильный головной убор для холодного времени года: гид от стилиста Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Автор: Ольвия Агаркова

Стилист рассказала, какому головному убору отдать предпочтение осенью 2020

Голова должна быть в тепле – это главное и основное правило. А теперь можно подумать и выбрать головной убор, который будет смотреться стильно и актуально, а также выполнять свою основную функцию. О том, как это сделать рассказала стилист Ирина Алипова на странице в Instagram.

Головной убор находится в портретной зоне, и играет огромную роль в восприятии твоего образа. Даже в самый базовый неприметный образ добавь шляпу - и все, ты стильная.

Давайте разбираться, какие же виды головных уборов существуют, а вы выбирайте то, что вам по душе.

Шляпа федора - самый "заметный" головной убор, в шляпе ты запомнишься всем

Как выбрать стильный головной убор для холодного времени года: гид от стилиста

Берет - добавит романтичное и слегка французское настроение образу

Как выбрать стильный головной убор для холодного времени года: гид от стилиста

Бейсболка - добавит спортивной нотки любому образу

Как выбрать стильный головной убор для холодного времени года: гид от стилиста

Кепи - соберет образ и придаст даже военной строгости образу

Как выбрать стильный головной убор для холодного времени года: гид от стилиста

Косынка - также можно носить как бандану, тренд того сезона

Как выбрать стильный головной убор для холодного времени года: гид от стилиста

Шапка бини - самый теплый вариант для особо мерзлячих

Как выбрать стильный головной убор для холодного времени года: гид от стилиста

Напомним, что ранее стилист Карина Каприэлова рассказала, какие вещи стоит исключить из гардероба.

Кстати, дизайнер Андре Тан научил, как добавить в осенний гардероб ярких красок.

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