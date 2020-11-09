Як вибрати стильний головний убір для холодної пори року: гід від стиліста
Стиліст розповіла, яким головним уборам віддати перевагу восени 2020
Голова повинна бути в теплі – це головне і основне правило. А тепер можна подумати і вибрати головний убір, який буде виглядати стильно й актуально, а також виконувати свою основну функцію. Про те, як це зробити розповіла стиліст Ірина Аліпова на сторінці в Instagram.
Головний убір знаходиться в портретній зоні, і відіграє величезну роль у сприйнятті твого образу. Навіть у самий базовий непримітний образ додай капелюх - і все, ти стильна.
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Давайте розберемося, які ж види головних уборів існують, а ви вибирайте те, що вам по душі.
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Капелюх федора - самий "помітний" головний убір, в капелюсі ти запам'ятаєшся всім
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Берет - додасть романтичне і злегка французьке настрій образу
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Це додасть спортивної нотки будь-якому образу
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Кепі - збере образ і додасть навіть військової строгості образу
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Косинка - також можна носити як бандану, тренд того сезону
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Шапка біні - самий теплий варіант для особливо мерзлячих
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