Как выбрать стильный рюкзак на все случаи жизни: стилист поделилась важными нюансами

Многие любят рюкзаки за удобство и вместительность, но не все видят разницу между моделями. Стилист Вика Барва познакомила с видами рюкзаков и подробно рассказала, в какой образ они идеально впишуться.

Рюкзак, как аксессуар, изначально несет в себе спортивную составляющую, а вот понижать или повышать градус спорта мы можем с помощью деталей, отделки, ткани.

Базовый рюкзак – кожаный с лаконичным дизайном, минимум деталей и отделки.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Рюкзак-мешок. Более женственный вариант при лаконичном дизайне и выполненный из гладкой кожи.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Рюкзак-сумка. В последнее время популярная модель, котрая отлично вписывается в деловые и повседневные комплекты.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Рюкзак с заклепками и шипами. Чем больше дерзкого и брутального декора, тем четче он будет передавать настроение всему образу. Более универсальный вариант – минималистичные модели.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Не базовый рюкзак – со спортивными элементами, хорошо впишеться в расслабленные образы.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Рюкзак из нейлона. Чисто спртивный вариант. Лучше использовать по прямому назначению, ведь он подойдет далеко не под всем.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Рюкзак-планшет или ранец. Базовый и универсальный вариант с простыми линиями, что позволит вписать его в деловые комплекты.

Иллюстративное фото (instagram.com/vika.barva)

Мягкий рюкзак-мешок. Выполнен из ткани и затягивается на кулиски. Отлично впишеся в ежедневный расслбленный лук, поездки на природу и занятия спортом.

Напомним, что ранее стилист Анна Пономаренко рассказала, как создать трендовые комплекты со старыми вещами.

Стилист Анна Ивахненко научила выбирать теплый и комфортный пуховик.