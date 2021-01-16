Викинути це негайно: Андре Тан розповів, що точно зіпсує будь-який образ
Український дизайнер Андре Тан стоїть на сторожі стилю українського народу: він не забуває вказати на помилки в умінні одягнутися, але вміє також і похвалити.
Нещодавно він підказав, що хутро на капюшоні пуховика - це моветон. А ще показав на конкретних прикладах, які светри варто залишити в шафі в 2021-му, а які краще по-чесному викинути.
На черзі - помилки в одязі, які вкажуть радше на відсутність смаку, ніж на уміння виділитися з натовпу.
"Колготки з недоречним принтом.
Універсальними вважаються колготки з геометричним принтом і в горошок. В тренді зараз також варіант з логотипом.
Підробки.
Руки так і сверблять замовити підробку відомих брендів, щоб блиснути в суспільстві. Поважайте бренди і не опускайтеся до рівня фальшивих виробів! На ринку можна знайти багато доступних актуальних моделей.
Неправильний догляд за одягом.
Довгу колючий етикетку з докладною інструкцією про догляд за річчю зрізати не потрібно.
Зневага до аксесуарів.
Я навіть не знаю, що гірше: надмірність аксесуарів або повна їх відсутність. Правильно підібрані прикраси - ознака гарного смаку. Не нехтуйте цим правилом!
Невміння прощатися.
Мода циклічна, але це не означає, що можна складати речі, в надії одягти їх знову через 10 років. Одяг старого крою видно відразу. Навіть ваші улюблені базові речі можуть сильно зношується", - впевнений Андре.
Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
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