Викинути це негайно: Андре Тан розповів, що точно зіпсує будь-який образ

Український дизайнер Андре Тан стоїть на сторожі стилю українського народу: він не забуває вказати на помилки в умінні одягнутися, але вміє також і похвалити.

Нещодавно він підказав, що хутро на капюшоні пуховика - це моветон. А ще показав на конкретних прикладах, які светри варто залишити в шафі в 2021-му, а які краще по-чесному викинути.

На черзі - помилки в одязі, які вкажуть радше на відсутність смаку, ніж на уміння виділитися з натовпу.

"Колготки з недоречним принтом.

Універсальними вважаються колготки з геометричним принтом і в горошок. В тренді зараз також варіант з логотипом.



Підробки.

Руки так і сверблять замовити підробку відомих брендів, щоб блиснути в суспільстві. Поважайте бренди і не опускайтеся до рівня фальшивих виробів! На ринку можна знайти багато доступних актуальних моделей.

Неправильний догляд за одягом.

Довгу колючий етикетку з докладною інструкцією про догляд за річчю зрізати не потрібно.

Зневага до аксесуарів.

Я навіть не знаю, що гірше: надмірність аксесуарів або повна їх відсутність. Правильно підібрані прикраси - ознака гарного смаку. Не нехтуйте цим правилом!

Невміння прощатися.

Мода циклічна, але це не означає, що можна складати речі, в надії одягти їх знову через 10 років. Одяг старого крою видно відразу. Навіть ваші улюблені базові речі можуть сильно зношується", - впевнений Андре.

Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

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