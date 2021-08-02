Как выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилиста

А вы знали, что своему гардеробу нужно ставить задачи? Работая со своим гардеробом, вам нужно понять, что он должен делать для вас.

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Например:

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Стройнить

Вытягивать рост

Уменьшать бедра/плечи/живот

Молодить

Делать сексуальной

Подчеркивать красивую грудь

Могут быть цели личного характера - продавать вас дорого своим клиентам, вызывать восхищение у мужчин/мужчины,



Каждая и так сама знает, что ей нужно показать или наоборот скрыть. Так вот, когда цель намечена, идём анализировать вещи, имеющиеся в шкафу. И каждая вещь, висящая в вашем шкафу должна выполнять ту задачу, которую вы ставите своему гардеробу!

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Правильно подобранная одежда способна творить чудеса.

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Например, если у вас стоит задача уменьшить свою фигуру и выглядеть стройнее, то одежда, цвета и ее детали должны быть подобраны определенным образом.

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И как раз в этой подборке вы увидите, как можно уменьшить свою фигуру на 2 размера при помощи визуальных эффектов.

Топ-9 способов выглядеть на пару размеров меньше:

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)