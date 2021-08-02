Как выглядеть на 2 размера меньше: лайфхаки от стилиста

Хочу выглядеть стройной, стильной, сексуальной, легкой, воздушной. Но лето в самом разгаре, а фигура не в лучшей форме. Знакомо? Непонимание, как выйти красивой из этой ситуации, приводит к стеснению, потере вкуса к жизни, лишний раз не выходите из дома..Пора от этого избавляться.
Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая поделилась в Instagram полезными лайфхаками, которые помогут вам выглядеть на два размера меньше, чем на самом деле.
А вы знали, что своему гардеробу нужно ставить задачи? Работая со своим гардеробом, вам нужно понять, что он должен делать для вас.
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Например:
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Каждая и так сама знает, что ей нужно показать или наоборот скрыть. Так вот, когда цель намечена, идём анализировать вещи, имеющиеся в шкафу. И каждая вещь, висящая в вашем шкафу должна выполнять ту задачу, которую вы ставите своему гардеробу!
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Правильно подобранная одежда способна творить чудеса.
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Например, если у вас стоит задача уменьшить свою фигуру и выглядеть стройнее, то одежда, цвета и ее детали должны быть подобраны определенным образом.
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И как раз в этой подборке вы увидите, как можно уменьшить свою фигуру на 2 размера при помощи визуальных эффектов.
Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)
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