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Як виглядати на 2 розміри менше: лайфхаки від стиліста

Автор: Марина Настевич

Хочу виглядати стрункою, стильною, сексуальною, легкою, повітряною. Але літо в самому розпалі, а фігура не в кращій формі. Знайоме? Нерозуміння, як вийти красивою з цієї ситуації, призводить до сорому, втрати смаку до життя, зайвий раз не виходите з дому..Пора від цього позбавлятися.

Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла поділилася в Instagram корисними лайфхаками, які допоможуть вам виглядати на два розміри менше, ніж насправді.

А ви знали, що своєму гардеробу потрібно ставити завдання? Працюючи зі своїм гардеробом, вам потрібно зрозуміти, що він повинен робити для вас.

Наприклад:

  • Стрункішою
  • Витягати зріст
  • Зменшувати стегна/плечі/живіт
  • Молодити
  • Робити сексуальною
  • Підкреслювати красиві груди
  • Можуть бути цілі особистого характеру - продавати вас дорого своїм клієнтам, викликати захоплення у чоловіків/чоловіка,


Кожна і так сама знає, що їй потрібно показати або навпаки приховати. Так ось, коли мета намічена, йдемо аналізувати речі, наявні в шафі. І кожна річ, що висить у вашій шафі повинна виконувати ту задачу, яку ви ставите своєму гардеробу!

Правильно підібраний одяг здатний творити чудеса.

Наприклад, якщо у вас стоїть завдання зменшити свою фігуру і виглядати стрункіше, то одяг, кольори і його деталі повинні бути підібрані певним чином.

І якраз в цій добірці ви побачите, як можна зменшити свою фігуру на 2 розміри за допомогою візуальних ефектів.

Топ-9 способів виглядати на пару розмірів менше:

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Раніше стиліст показала, в якому вигляді краще не з'являтися на пляжі в 2021.

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модастилист