Як виглядати на 2 розміри менше: лайфхаки від стиліста

А ви знали, що своєму гардеробу потрібно ставити завдання? Працюючи зі своїм гардеробом, вам потрібно зрозуміти, що він повинен робити для вас.

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Наприклад:

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Стрункішою

Витягати зріст

Зменшувати стегна/плечі/живіт

Молодити

Робити сексуальною

Підкреслювати красиві груди

Можуть бути цілі особистого характеру - продавати вас дорого своїм клієнтам, викликати захоплення у чоловіків/чоловіка,



Кожна і так сама знає, що їй потрібно показати або навпаки приховати. Так ось, коли мета намічена, йдемо аналізувати речі, наявні в шафі. І кожна річ, що висить у вашій шафі повинна виконувати ту задачу, яку ви ставите своєму гардеробу!

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Правильно підібраний одяг здатний творити чудеса.

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Наприклад, якщо у вас стоїть завдання зменшити свою фігуру і виглядати стрункіше, то одяг, кольори і його деталі повинні бути підібрані певним чином.

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І якраз в цій добірці ви побачите, як можна зменшити свою фігуру на 2 розміри за допомогою візуальних ефектів.

Топ-9 способів виглядати на пару розмірів менше:

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)