Как выглядеть дорого при минимальных затратах: топ-10 рабочих советов

А зачем собственно выглядеть дорого? Здесь наверное стоит разграничить понятия "дорохо-бохато" и благородного, стильного, сдержанного образа. Если в первом случае нужно из кожи вон лезть, чтобы продемонстрировать свой статус.
То во втором случае это про элегантность, уверенность и самодостаточность через внешнюю оболочку.
Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова предложила в Instagram 10 советов, которые помогут визуально сделать образ дороже при минимальных затратах.⠀
К сожалению или к счастью, в нашей стране до сих пор сильно судят по внешнему виду. Так почему бы этим не пользоваться в своих интресах? Так уж устроена психология людей. Хорошо одетым людям больше верят и уважают.⠀
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Если вам нужно проводить важные переговоры, хотите подняться по карьерной лестнице или встретить статусного мужчину - "дорогой" образ просто необходим.⠀
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Особенно если не хватает внутренней уверенности. Да, кто-то мне возразит, мол, как и женственность, уверенность должна идти изнутри... Звучит красиво, но работает только при железобетонной самооценке. И таких женщин очень мало и внешний вид для них - это уже пройденный этап.
Заметьте, что ни в одном совете я не рекомендовала дорогие вещи. Вам не нужно одеваться ультрамодно, вам не нужен люкс. Потому что даже самые дорогие вещи будут выглядеть безвкусно, если не уметь их подбирать, сочетать и продумывать образ до деталей.⠀
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Умение подобрать одежду по фигуре, добиться гармонии при помощи оттенков, аксессуаров, укладки и макияжа - вот основы дорогого образа.
1. Портретная зона
2. Минимализм
3. Лаконичный крой и идеальная посадка
4. Благородные оттенки
5. Аксессуары
6. Классические принты и фактуры
7. Ухоженная одежда
8. Маникюр
9. Обувь
10. Верхняя одежда
Напомним, что ранее стилист Оксана Денисова назвала женские тренды, которые не любят мужчины.