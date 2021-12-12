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Как выглядеть дорого при минимальных затратах: топ-10 рабочих советов

Автор: Марина Настевич

А зачем собственно выглядеть дорого? Здесь наверное стоит разграничить понятия "дорохо-бохато" и благородного, стильного, сдержанного образа. Если в первом случае нужно из кожи вон лезть, чтобы продемонстрировать свой статус.

То во втором случае это про элегантность, уверенность и самодостаточность через внешнюю оболочку.

Стилист-имиджмейкер Оксана Денисова предложила в Instagram 10 советов, которые помогут визуально сделать образ дороже при минимальных затратах.⠀

К сожалению или к счастью, в нашей стране до сих пор сильно судят по внешнему виду. Так почему бы этим не пользоваться в своих интресах? Так уж устроена психология людей. Хорошо одетым людям больше верят и уважают.⠀

Если вам нужно проводить важные переговоры, хотите подняться по карьерной лестнице или встретить статусного мужчину - "дорогой" образ просто необходим.⠀

Особенно если не хватает внутренней уверенности. Да, кто-то мне возразит, мол, как и женственность, уверенность должна идти изнутри... Звучит красиво, но работает только при железобетонной самооценке. И таких женщин очень мало и внешний вид для них - это уже пройденный этап.

Заметьте, что ни в одном совете я не рекомендовала дорогие вещи. Вам не нужно одеваться ультрамодно, вам не нужен люкс. Потому что даже самые дорогие вещи будут выглядеть безвкусно, если не уметь их подбирать, сочетать и продумывать образ до деталей.⠀

Умение подобрать одежду по фигуре, добиться гармонии при помощи оттенков, аксессуаров, укладки и макияжа - вот основы дорогого образа.

Как выглядеть дорого:

1. Портретная зона

2. Минимализм

3. Лаконичный крой и идеальная посадка

4. Благородные оттенки

5. Аксессуары

6. Классические принты и фактуры

7. Ухоженная одежда

8. Маникюр

9. Обувь

10. Верхняя одежда

Иллюстративное фото (instagram.com/effection_lady)

Напомним, что ранее стилист Оксана Денисова назвала женские тренды, которые не любят мужчины.

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