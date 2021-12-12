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Як виглядати дорого при мінімальних витратах: топ-10 робочих порад

Автор: Марина Настевич

А навіщо власне виглядати дорого? Тут напевно варто розмежувати поняття "дорохо-бохато" і благородного, стильного, стриманого образу. Якщо в першому випадку потрібно зі шкіри геть лізти, щоб продемонструвати свій статус.

То в другому випадку це про елегантність, впевненість і самодостатність через зовнішню оболонку.

Стиліст-іміджмейкер Оксана Денисова запропонувала в Instagram 10 порад, які допоможуть візуально зробити образ дорожче при мінімальних витратах.⠀

На жаль чи на щастя, в нашій країні досі сильно судять за зовнішнім виглядом. Так чому б цим не користуватися в своїх інтресах? Так уже влаштована психологія людей. Добре одягненим людям більше вірять і поважають.⠀

Якщо вам потрібно проводити важливі переговори, хочете піднятися по кар'єрних сходах або зустріти статусного чоловіка - "дорогий" образ просто необхідний.⠀

Особливо якщо не вистачає внутрішньої впевненості. Так, хтось мені заперечить, мовляв, як і жіночність, впевненість повинна йти зсередини... Звучить красиво, але працює тільки при залізобетонній самооцінці. І таких жінок дуже мало і зовнішній вигляд для них - це вже пройдений етап.

Зауважте, що ні в одній пораді я не рекомендувала дорогі речі. Вам не потрібно одягатися ультрамодно, вам не потрібен люкс. Тому що навіть найдорожчі речі будуть виглядати без смаку, якщо не вміти їх підбирати, поєднувати і продумувати образ до деталей.⠀

Уміння підібрати одяг по фігурі, домогтися гармонії за допомогою відтінків, аксесуарів, укладання і макіяжу - ось основи дорогого образу.

Як виглядати дорого:

1. Портретна зона

2. Мінімалізм

3. Лаконічний крій і ідеальна посадка

4. Благородні відтінки

5. Аксесуари

6. Класичні принти і фактури

7. Доглянутий одяг

8. Манікюр

9. Взуття

10. Верхній одяг

Ілюстративне фото (instagram.com/effection_lady)

Нагадаємо, що раніше стиліст Оксана Денисова назвала жіночі тренди, які не люблять чоловіки.

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