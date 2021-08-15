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Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

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Воскресенье 15 августа 2021 12:01
Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли Роузи Хантингтон-Уайтли (фото: instagram.com/rosiehw)
Автор: Татьяна Турчаникова

Современная икона стиля, британская топ-модель, актриса и успешная предпринимательница в одном лице, невероятно женственная и сексуальная Роузи часто делится своими повседневными образами в Instagram-аккаунте.

Как правило, это очень "носибельные", понятные, простые, но в то же время интересные образы, которые можно легко повторить, рассказала в своем блоге стилист Самаль Сан.

Роузи Хантингтон-Уайтли очень умело сочетает минималистичный дизайн, нейтральную цветовую гамму и трендовые детали.

Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-УайтлиМинимализм и светлые тона - любовь Роузи (фото: instagram.com/rosiehw)

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Ключевые вещи Роузи:

оверсайз жакеты и рубашки, трикотажные платья с открытыми плечами или ключицами, брюки, леггинсы, slip dress, массивные ботинки, единичные крупные цепи, геометричные очки, приталенные вечерние платья, структурированные пальто прямого кроя.

Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

Детали - это важно (фото: instagram.com/rosiehw)

Как одеться женственнно и сексуально - в стиле Роузи Хантингтон-Уайтли

  • Учимся расставлять акценты в образах, делая ставку на игру пропорций и силуэтов, например, комбинируем узкие брюки, приталенные платья и трикотажные юбки с маскулинными жакетами и объемными бомберами. Именно такая расстановка акцентов делает образы интересными и современными.

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Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли

Учимся стилю у британской розы (фото: instagram.com/rosiehw)

  • Стили, которые Роузи чаще всего использует в своих образах: классика (оверсайз-жакеты, рубашки, брюки), casual (джинсы, кеды, лоферы), спорт (джоггеры, бейсболки, футболки, свитшоты) и романтика.
  • Детали. Роузи практически не экспериментирует с многослойностью, а чаще делает акцент на одном изделии, например, выбирает акцентные колье из крупных звеньев, анклеты, заметные серьги или массивные кольца, чтобы обыграть свои минималистичные образы.
  • Цветовая палитра. В основном, это нейтральные базовые оттенки: беж, темно-синий, шоколадный, белый, черный, хаки.

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Роузи Хантингтон-Уайтли
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