Как выглядеть женственнно и сексуально: стилист раскрыла секреты Роузи Хантингтон-Уайтли
Современная икона стиля, британская топ-модель, актриса и успешная предпринимательница в одном лице, невероятно женственная и сексуальная Роузи часто делится своими повседневными образами в Instagram-аккаунте.
Как правило, это очень "носибельные", понятные, простые, но в то же время интересные образы, которые можно легко повторить, рассказала в своем блоге стилист Самаль Сан.
Роузи Хантингтон-Уайтли очень умело сочетает минималистичный дизайн, нейтральную цветовую гамму и трендовые детали.
Минимализм и светлые тона - любовь Роузи (фото: instagram.com/rosiehw)
Вечная классика: стилист показала принт на платье, который никогда не выходит из моды
Ключевые вещи Роузи:
оверсайз жакеты и рубашки, трикотажные платья с открытыми плечами или ключицами, брюки, леггинсы, slip dress, массивные ботинки, единичные крупные цепи, геометричные очки, приталенные вечерние платья, структурированные пальто прямого кроя.
Детали - это важно (фото: instagram.com/rosiehw)
Как одеться женственнно и сексуально - в стиле Роузи Хантингтон-Уайтли
- Учимся расставлять акценты в образах, делая ставку на игру пропорций и силуэтов, например, комбинируем узкие брюки, приталенные платья и трикотажные юбки с маскулинными жакетами и объемными бомберами. Именно такая расстановка акцентов делает образы интересными и современными.
Семь важных советов: стилист рассказала, как выглядеть дорого, не переплачивая
Учимся стилю у британской розы (фото: instagram.com/rosiehw)
- Стили, которые Роузи чаще всего использует в своих образах: классика (оверсайз-жакеты, рубашки, брюки), casual (джинсы, кеды, лоферы), спорт (джоггеры, бейсболки, футболки, свитшоты) и романтика.
- Детали. Роузи практически не экспериментирует с многослойностью, а чаще делает акцент на одном изделии, например, выбирает акцентные колье из крупных звеньев, анклеты, заметные серьги или массивные кольца, чтобы обыграть свои минималистичные образы.
- Цветовая палитра. В основном, это нейтральные базовые оттенки: беж, темно-синий, шоколадный, белый, черный, хаки.
Раньше Андре Тан рассказал, что будет в тренде осенью 2021.