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Как выглядеть более женственно: лайфхаки от стилиста

Автор: Марина Настевич

Высокие темпы жизни и суета большого города привели к тому, что многие представительницы прекрасного пола утратили стремление одеваться женственно. Но все же такое желание иногда посещает, или просто с возрастом хочется выглядеть женственно и элегантно.

Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая поделилась в Instagram советами, как составить гардероб, чтобы он был более женственным и изящным.

Как составить женственный гардероб:

Во-первых, нежная цветовая гамма: это голубые, розовые, сиреневые, молочные, белые, бежевые цвета.

Во-вторых: женственные фасоны вещей. Это юбки, платья, блузки а-силуэта, или те, которые подчеркивают вашу фигуру и утончённость.



В-третьих: фактуры тканей, выбирайте одежду из летящих тканей, банты, рюши, гипюр, кружево, шёлк.

Также нежные принты помогут вам создать женственный образ.



Дополняйте ваши образы украшениями в минималистичном стиле или в романтичном.

И ещё немаловажный фактор, это ваша личная подача женственности.
Можно надеть элегантный образ, но если девушка ходит со сгорбленной спиной, переваливаясь с одной ноги на другую и с тяжёлой походкой, никакая одежда ей не поможет. Поэтому все должно работать вкупе.

В подборке образов можно вдохновиться как на офисный стиль, так и на повседневные луки.

Иллюстративное фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Напомним, ранее стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой.

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