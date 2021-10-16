Как выглядеть более женственно: лайфхаки от стилиста

Высокие темпы жизни и суета большого города привели к тому, что многие представительницы прекрасного пола утратили стремление одеваться женственно. Но все же такое желание иногда посещает, или просто с возрастом хочется выглядеть женственно и элегантно.
Стилист-имиджмейкер Алина Некипелая поделилась в Instagram советами, как составить гардероб, чтобы он был более женственным и изящным.
Во-первых, нежная цветовая гамма: это голубые, розовые, сиреневые, молочные, белые, бежевые цвета.
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Во-вторых: женственные фасоны вещей. Это юбки, платья, блузки а-силуэта, или те, которые подчеркивают вашу фигуру и утончённость.
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В-третьих: фактуры тканей, выбирайте одежду из летящих тканей, банты, рюши, гипюр, кружево, шёлк.
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Также нежные принты помогут вам создать женственный образ.
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Дополняйте ваши образы украшениями в минималистичном стиле или в романтичном.
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И ещё немаловажный фактор, это ваша личная подача женственности.
Можно надеть элегантный образ, но если девушка ходит со сгорбленной спиной, переваливаясь с одной ноги на другую и с тяжёлой походкой, никакая одежда ей не поможет. Поэтому все должно работать вкупе.
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В подборке образов можно вдохновиться как на офисный стиль, так и на повседневные луки.
Напомним, ранее стилист показала, как носить шарф с верхней одеждой.