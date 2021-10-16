Як виглядати більш жіночно: лайфхаки від стиліста

Високі темпи життя і суєта великого міста призвели до того, що багато представниць прекрасної статі втратили прагнення одягатися жіночно. Але все ж таке бажання іноді відвідує, або просто з віком хочеться виглядати жіночно і елегантно.
Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла поділилася в Instagram порадами, як скласти гардероб, щоб він був більш жіночним і витонченим.
По-перше, ніжна колірна гамма: це блакитні, рожеві, бузкові, молочні, білі, бежеві кольори.
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По-друге: жіночні фасони речей. Це спідниці, сукні, блузки А-силуету, або ті, які підкреслюють вашу фігуру і витонченість.
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В-третіх: фактури тканин, вибирайте одяг з летючих тканин, банти, рюші, гіпюр, мереживо, шовк.
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Також ніжні принти допоможуть вам створити жіночний образ.
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Доповнюйте ваші образи прикрасами у мінімалістичному стилі або в романтичному.
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І ще важливий фактор, це ваша особиста подача жіночності. Можна надіти елегантний образ, але якщо дівчина ходить зі згорбленою спиною, перевалюючись з однієї ноги на іншу і з важкою ходою, ніякий одяг їй не допоможе. Тому все повинно працювати укупі.
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У добірці образів можна надихнутися як на офісний стиль, так і на повсякденні луки.
Нагадаємо, раніше стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом.