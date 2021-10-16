RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Як виглядати більш жіночно: лайфхаки від стиліста

Автор: Марина Настевич

Високі темпи життя і суєта великого міста призвели до того, що багато представниць прекрасної статі втратили прагнення одягатися жіночно. Але все ж таке бажання іноді відвідує, або просто з віком хочеться виглядати жіночно і елегантно.

Стиліст-іміджмейкер Аліна Некипіла поділилася в Instagram порадами, як скласти гардероб, щоб він був більш жіночним і витонченим.

Як скласти жіночний гардероб:

По-перше, ніжна колірна гамма: це блакитні, рожеві, бузкові, молочні, білі, бежеві кольори.

По-друге: жіночні фасони речей. Це спідниці, сукні, блузки А-силуету, або ті, які підкреслюють вашу фігуру і витонченість.



В-третіх: фактури тканин, вибирайте одяг з летючих тканин, банти, рюші, гіпюр, мереживо, шовк.

Також ніжні принти допоможуть вам створити жіночний образ.



Доповнюйте ваші образи прикрасами у мінімалістичному стилі або в романтичному.

І ще важливий фактор, це ваша особиста подача жіночності. Можна надіти елегантний образ, але якщо дівчина ходить зі згорбленою спиною, перевалюючись з однієї ноги на іншу і з важкою ходою, ніякий одяг їй не допоможе. Тому все повинно працювати укупі.

У добірці образів можна надихнутися як на офісний стиль, так і на повсякденні луки.

Ілюстративне фото (instagram.com/alina_nekipelaya)

Нагадаємо, раніше стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом.

Читайте LITE в Google News
Модні тренди