Выгодно подчеркнуть бедра: стилист показала, с чем носить атласную юбку летом 2021

Юбка в бельевом стиле - особенно актуальна летом 2021. Правда, к выбору этой одежды стоит подойти с особым вниманием, так как она требует практически идеальной фигуры и может подчеркнуть то, что кто-то, наоборот, хотел спрятать.

Об этом предупредила стилист Файила Эспиби. Также она рассказала, какие образы можно создать с атласной юбкой в бельевом стиле - и показала в своем Instagram топ идей на каждый день.

На самом деле атласную / сатиновую / шелковую / юбку в бельевом стиле носить можно с чем угодно! Тут главное только два фактора:

фигура (часто юбка из неплотного материала, подчеркивает наличие животика или не совсем эстетично сопровождает бедра). Поэтому к выбору такой юбки подходите щепетильно-дотошно.

фантазия - именно она поможет вам создать яркие, уникальные и интересные образы.

Отдельной строкой хотелось бы отметить возвращение атласной юбки в длине мини. В случае с данной моделью, к вышеперечисленным мною пунктам: подтянутой фигуре и фантазии - нужно добавить и стройные ножки.

С чем носить атласную юбку:

С белой футболкой

С кроп-топом и пиджаком

С белой рубашкой

С завязанной на животе футболкой

С футболкой и пиджаком

Чтобы не укоротить себе ноги: стилист показала, с чем носить брюки-палаццо

С кроп-топом

С атласным топом

С майкой или боди, на высоком каблуке

Атласная юбка летом 2021 - в каждом Instagram! (фото: instagram.com/faila_spb)