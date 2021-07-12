Вигідно підкреслити стегна: стиліст показала, з чим носити атласну спідницю влітку 2021
Спідниця в білизняному стилі - особливо актуальна влітку 2021. Правда, до вибору цього одягу варто підійти з особливою увагою, бо вона вимагає практично ідеальної фігури і може підкреслити те, що хтось, навпаки, хотів заховати.
Про це попередила стиліст Файіла Еспібі. Також вона розповіла, які образи можна створити з атласною спідницею в білизняному стилі - і показала в своєму Instagram топ ідей на кожен день.
Насправді атласну / сатинову / шовкову / спідницю в білизняному стилі носити можна з чим завгодно! Тут головне звернути увагу тільки два фактори:
- фігура (часто спідниця з нещільного матеріалу підкреслює наявність животика або не зовсім естетично демонструє стегна). Тому до вибору такої спідниці підходите педантично-прискіпливо.
- фантазія - саме вона допоможе вам створити яскраві, унікальні та цікаві образи.
Окремим рядком хотілося б відзначити повернення атласної спідниці в довжині міні. У випадку з даною моделлю, до перерахованих вище мною пунктів: підтягнутої фігури і фантазії - потрібно додати і стрункі ніжки.
З чим носити атласну спідницю:
З білою футболкою
З кроп-топом і піджаком
З білою сорочкою
Із зав'язаною на животі футболкою
З футболкою і піджаком
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З кроп-топом
З атласним топом
З майкою або боді, на високих підборах
Атласна спідниця влітку 2021 - в кожному Instagram! (фото: instagram.com/faila_spb)
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