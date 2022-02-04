Взялась за старое: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье, которое носила 2 года назад

Герцогиня Кембриджская, принц Чарльз и его супруга Камилла совершили новый выход в свет: они встретились со студентами лондонской школы искусств.

Кейт на митинге была одета в наряд от своего любимого бренда Catherine Walker. Сшитое из плотного серого материала глухое платье было украшено поясом и черным воротником.

С помощью ремня и пышной юбки герцогиня умело подчеркнула тонкую талию. Аутфит дополнили остроносые лодочки на каблуках от Gianvito Rossi и маленькая сумка Mulberry. Из украшений герцогиня надела серьги с бриллиантами и сапфирами из коллекции Леди Ди. В этот раз стилисты сделали ей необычную укладку со сложным плетением.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда Кейт надевает это платье. Она уже появлялась в нем в 2019-м году.

Кейт в новом (старом) образе на встрече (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)