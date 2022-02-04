Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому

Герцогиня Кембриджська, принц Чарльз і його дружина Камілла вчмнили новий вихід у світ: вони зустрілися зі студентами Лондонської школи мистецтв.

Кейт на мітингу була одягнена у вбрання від свого улюбленого бренду Catherine Walker. Зшите з щільного сірого матеріалу глухе плаття було прикрашено поясом і чорним коміром.

За допомогою ременя і пишної спідниці герцогиня вміло підкреслила тонку талію. Аутфіт доповнили гостроносі човники на підборах від Gianvito Rossi і маленька сумка Mulberry. З прикрас герцогиня одягла сережки з діамантами і сапфірами з колекції Леді Ді. Цього разу стилісти зробили їй незвичайну укладку зі складним плетінням.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли Кейт одягає це плаття. Вона вже з'являлася в ньому в 2019-му році.

Кейт в новому (старому) образі на зустрічі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)