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Взялася за старе: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні, яку носила 2 роки тому

Автор: RBC.UA

Кейт Міддлтон відома своєю пристрастю до еко-моди. Вона нерідко демонструє, що одна і та ж річ з роками не втрачає своєї актуальності. Головне – вміти її піднести за допомогою нових деталей.

Днями вона повторила улюблений трюк, примірявши сукню, яку одягала раніше 2 роки тому.

Герцогиня Кембриджська, принц Чарльз і його дружина Камілла вчмнили новий вихід у світ: вони зустрілися зі студентами Лондонської школи мистецтв.

Кейт на мітингу була одягнена у вбрання від свого улюбленого бренду Catherine Walker. Зшите з щільного сірого матеріалу глухе плаття було прикрашено поясом і чорним коміром.

За допомогою ременя і пишної спідниці герцогиня вміло підкреслила тонку талію. Аутфіт доповнили гостроносі човники на підборах від Gianvito Rossi і маленька сумка Mulberry. З прикрас герцогиня одягла сережки з діамантами і сапфірами з колекції Леді Ді. Цього разу стилісти зробили їй незвичайну укладку зі складним плетінням.

Варто відзначити, що це не перший раз, коли Кейт одягає це плаття. Вона вже з'являлася в ньому в 2019-му році.

Кейт в новому (старому) образі на зустрічі (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

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Раніше стилісти порадили забути про уггі і придивитися до цих стильним бутсів, їх вибирають знаменитості.

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