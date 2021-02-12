Взять на заметку: Кайли Дженнер показала, как носить самые модные джинсы весны

Кайли Дженнер продемонстрировала самый актуальный образ будущего сезона, примерив ультрамодные джинсы и кроп-топ, который оголил ее плоский животик. Девушка собрала массу комплиментов. Берем лук звезды сети на заметку!
Фото с разных ракурсов Кайли выложила в своем блоге сети Instagram, дав фанатам вволю полюбоваться ее роскошными формами и стильными экспериментами.
Итак, какие же джинсы стоит присмотреть себе на новый теплый сезон? Однозначно рекорды популярности бьет модель с широкими штанинами. В случае с Кайли, они еще и расклешаются от бедра. Яркий жизнерадостный принт и высокая посадка - еще 2 актуальных детали.
Кайли Дженнер в самых актуальных брюках весны (фото: instagram.com/kyliejenner)
Кайли удачно скомбинировала брюки с белым топом, который выглядел достаточно нейтрально, но вырезы по бокам и длина добавили нужную горячую нотку. Из аксессуаров звезда сети и икона стиля выбрала синюю сумочку, а также золотую цепочку на талии и пластиковые кольца, о которых мы уже писали. С собой молодая мама прихватила курточку молочного оттенка и очки в белой оправе.
Ранее мы писали, что старшая сестра Кайли Ким, которая переживает не самый легкий период в связи с разводом, старается регулярно радовать фанатов своими горячими фото. Видимо, поддержка фанатов ей сейчас нужна как никогда.