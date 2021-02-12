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Взяти до уваги: Кайлі Дженнер показала, як носити наймодніші джинси весни

Автор: Lite

Кайлі Дженнер продемонструвала найбільш актуальний образ майбутнього сезону, примірявши ультрамодні джинси і кроп-топ, який оголив її плоский животик. Дівчина зібрала масу компліментів. Беремо лук зірки мережі до уваги!

Фото з різних ракурсів Кайлі виклала у своєму блозі мережі Instagram, давши фанатам досхочу помилуватися її розкішними формами і стильними експериментами.

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Отже, які ж джинси варто прикупити собі на новий теплий сезон? Однозначно б'є рекорди популярності модель з широкими штанинами. У випадку з Кайлі, вони ще й расширюються від стегна. Яскравий, життєрадісний принт і висока посадка - ще 2 актуальні деталі.

Кайлі Дженнер в найбільш актуальних брюках весни (фото: instagram.com/kyliejenner)

Кайлі вдало скомбінувала штани з білим топом, який виглядав досить нейтрально, але вирізи з боків і довжина додали потрібну гарячу нотку. З аксесуарів зірка мережі і ікона стилю вибрала синю сумочку, а також золотий ланцюжок на талії і пластикові кільця, про які ми вже писали. З собою молода мама прихопила курточку молочного відтінку і окуляри в білій оправі.

Раніше ми писали, що старша сестра Кайлі Кім, яка переживає не найлегший період у зв'язку з розлученням, намагається регулярно радувати фанатів своїми гарячими фото. Мабуть, підтримка фанатів їй зараз потрібна як ніколи.

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Новини України Кайли ДженнерКім Кардашянмодастиль
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