Взять на заметку: Кейт Миддлтон показала элегантный образ в трендовом оттенке осени 2021

Кейт Миддлтон надела белую блузку в морском стиле с элементами мундира от своего любимого модного дома Alexander McQueen. Герцогиня надевала уже неоднократно, на каждый раз находит новые стильные сочетания.

Новый образ Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

К ней жена принца Уильяма подобрала темно-синие классические брюки с высокой посадкой от Catherine Walker, которые дополнила тонким ремнем. А сверху накинула синее пальто приглушенного оттенка Hobbs, украшенное красным маком. Этот цвет - один из самых модных в сезоне осень-зима. Берем на заметку!

Завершали лук классические лодочки на невысоком каблуке. Из аксессуаров на звезде светских хроник также были ее любимые серьги с крупными камнями и обручальное кольцо.

Кейт Миддлтон на выставке (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)