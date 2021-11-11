UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Взять на заметку: Кейт Миддлтон показала элегантный образ в трендовом оттенке осени 2021

Автор: Ольга Турчаникова

Кейт Миддлтон побывала на открытии выставки Generations: Portraits of the Holocaust ("Поколения: портреты холокоста") в Имперском военном музее. Здесь представлено более 50 портретов людей, переживших Холокост, и их семей, в том числе два снимка, сделанных герцогиней.

Для нового выхода в свет икона стиля выбрала образ сдержанный, но с яркими деталями.

Кейт Миддлтон надела белую блузку в морском стиле с элементами мундира от своего любимого модного дома Alexander McQueen. Герцогиня надевала уже неоднократно, на каждый раз находит новые стильные сочетания.

Новый образ Кейт Миддлтон (фото: Getty Images)

К ней жена принца Уильяма подобрала темно-синие классические брюки с высокой посадкой от Catherine Walker, которые дополнила тонким ремнем. А сверху накинула синее пальто приглушенного оттенка Hobbs, украшенное красным маком. Этот цвет - один из самых модных в сезоне осень-зима. Берем на заметку!

Завершали лук классические лодочки на невысоком каблуке. Из аксессуаров на звезде светских хроник также были ее любимые серьги с крупными камнями и обручальное кольцо.

Кейт Миддлтон на выставке (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Также читайте, какие наряды готовит Кейт Миддлтон к Рождественской вечеринке.

Читайте LITE в Google News
Кейт МиддлтонШоу-бизнесМодные тренды