Взяти на замітку: Кейт Міддлтон показала елегантний образ в трендовому відтінку осені 2021

Кейт Міддлтон одягла білу блузку в морському стилі з елементами мундиру від свого улюбленого модного будинку Alexander McQueen. Герцогиня одягала вже неодноразово, на кожен раз знаходить нові стильні поєднання.

Новий образ Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

До неї дружина принца Уільяма підібрала темно-сині класичні брюки з високою посадкою від Catherine Walker, які доповнила тонким ременем. А зверху накинула синє пальто приглушеного відтінку, прикрашене червоним маком. Цей колір - один з наймодніших в сезоні осінь-зима. Беремо на замітку!

Завершували лук класичні човники на невисокому каблуці. З аксесуарів на зірці світських хронік також були її улюблені сережки з великими каменями і обручка.

Кейт Міддлтон на виставці (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)