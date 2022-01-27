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Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны

Автор: RBC.UA

Кейт Миддлтон нанесла новый рабочий визит в центр психического здоровья Shout в Лондоне. Он был основан в 2019-м году при содействии Королевского фонда.

Там звезда сети встретилась с руководителями организации и волонтерами. Главной темой обсуждения стал актуальный вопрос – сохранение ментального здоровья в современных условиях.

Герцогиня Кембриджская для нового визита подобрала образ несвойственный себе, но ультрамодный.

Так, на Кейт было надето элегантное платье от Derek Lam стоимостью $480 с самым модным принтом весны – леопардовым. Правда, его можно рассмотреть не сразу: на ткани цвета хаки он был едва уловим.

Другие его детали весьма привычные образу иконы стиля: рукава-фонарики, широкий пояс на талии и слегка расклешенная юбка. Завершили лук черные замшевые сапоги на каблуке, а из аксессуаров герцогиня предпочла серьги-кольца.

Объемна укладка и минимальный макияж также остались неизменными.

Новый образ Кейт Миддлтон (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Читайте также про первый образ Кейт Миддлтон в этом году.

Ранее мы показали редкие фото герцогини из юности, на которых вы ее вряд ли узнаете.

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