Взять на заметку: Кейт Миддлтон вышла в свет в платье с трендовым принтом весны

Кейт Миддлтон нанесла новый рабочий визит в центр психического здоровья Shout в Лондоне. Он был основан в 2019-м году при содействии Королевского фонда.

Там звезда сети встретилась с руководителями организации и волонтерами. Главной темой обсуждения стал актуальный вопрос – сохранение ментального здоровья в современных условиях.