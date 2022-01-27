Взяти на замітку: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні з трендовим принтом весни

Кейт Міддлтон зробила новий робочий візит до центру психічного здоров'я Shout у Лондоні. Він був заснований в 2019-му році за сприяння Королівського фонду.

Там зірка мережі зустрілася з керівниками організації та волонтерами. Головною темою обговорення стало актуальне питання – збереження ментального здоров'я в сучасних умовах.