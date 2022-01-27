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Взяти на замітку: Кейт Міддлтон вийшла в світ у сукні з трендовим принтом весни

Автор: RBC.UA

Кейт Міддлтон зробила новий робочий візит до центру психічного здоров'я Shout у Лондоні. Він був заснований в 2019-му році за сприяння Королівського фонду.

Там зірка мережі зустрілася з керівниками організації та волонтерами. Головною темою обговорення стало актуальне питання – збереження ментального здоров'я в сучасних умовах.

Герцогиня Кембриджська для нового візиту підібрала образ невластивий собі, але ультрамодний.

Так, на Кейт було одягнено елегантне плаття від Derek Lam вартістю $480 з наймоднішим принтом весни – леопардовим. Правда, його можна розглянути не відразу: на тканині кольору хакі він був ледь вловимий.

Інші його деталі вельми звичні образу ікони стилю: рукава-ліхтарики, широкий пояс на талії і злегка розкльошена спідниця. Завершили лук чорні замшеві чоботи на підборах, а з аксесуарів герцогиня воліла сережки-кільця.

Об'ємна укладка і мінімальний макіяж також залишилися незмінними.

Новий образ Кейт Міддлтон (фото: instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Читайте також про перший образ Кейт Міддлтон цього року.

Раніше ми показали рідкісні фото герцогині з юності, на яких ви її навряд чи впізнаєте.

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