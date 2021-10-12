Взять на заметку: Виктория Бекхэм показала базовые вещи, которые никогда не выйдут из моды

Виктория Бекхэм игнорирует всеми любимые "бесформенные" трикотажные костюмы, даже в поездке отдавая дань классике. Для своего полета дизайнер подобрала широкие брюки в клетку - этот принт уже заслужил негласное звание "осеннего", а потому обойтись без него практически невозможно. В комплекте к ним шла голубая рубашка в оксфордском стиле, а также объемный черный тренч. К ним звезда подобрала коричневую сумку, на которую повязала шелковый платок, очки своей любимой формы и черную защитную маску. На ногах у нее были ботильоны на высоких каблуках.

В таком образе Виктория выглядела, как всегда безупречно. Впрочем, стройная фигура 47-летней бизнесвумен позволяет ей одевать, что душе угодно.

Виктория Бекхэм (фото: скрин instagram.com/spletnik_ru; celebs_candids_)