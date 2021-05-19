С юбками и спортивными костюмами: стилист показала, как носить сандалии летом 2021
"Сандалии деда" - на пике популярности (фото: instagram.com/hoskelsa)
Сандалии сейчас на пике популярности. Полуспортивные, спортивные, по типу папиных (дедушкиных), их даже называют сандалиями деда, на липучках, с тонкими и широкими ремешками.
Об этом в своем Instagram рассказала стилистка Анна Мишаева.
Как можно стильно носить сандалии летом 2021:
- С легкими платьями и комбинезонами,
- С брюками и джинсами,
- С юбками, шортами, бермудами, кюлотами.
- С костюмами,
- Со спортивными легкими костюмами.
С шортами разной длины.
С разнообразными брюками.
С платьями, сарафанами в пол, обратите внимание на носки на первом фото.
С самыми разными фасонами юбок, особое внимание обратите на длинные варианты.
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Сандалии - в тренде, носить можно практически с чем угодно (фото: nstagram.com/anna_mishaevna)
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