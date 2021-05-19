Зі спідницями і спортивними костюмами: стиліст показала, як носити сандалі влітку 2021
"Сандалі діда" - на піку популярності (фото: instagram.com/hoskelsa)
Сандалі зараз на піку популярності. Напівспортивні, спортивні, за типом татових (дідусевих), їх навіть називають сандаліями діда, на липучках, з тонкими і широкими ремінцями.
Про це у своєму Instagram розповіла стилістка Анна Мішаєва.
Як можна стильно носити сандалі влітку 2021:
- З легкими сукнями і комбінезонами,
- З брюками і джинсами,
- Зі спідницями, шортами, бермудами, кюлотами.
- З костюмами,
- Зі спортивними легкими костюмами.
Із шортами різної довжини.
Із різноманітні штанами.
З сукнями, сарафанами в підлогу, зверніть увагу на шкарпетки на першому фото.
З самими різними фасонами спідниць, особливу увагу зверніть на довгі варіанти.
Не переборщіть з розміром: стиліст показала, як носити кольє-ланцюг влітку 2021
Сандалі - в тренді, носити можна практично з чим завгодно (фото: nstagram.com/anna_mishaevna)
Не пропустіть, як поєднувати джинсовий одяг в одному образі.