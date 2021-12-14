Зендая в "голом" платье-паутине произвела гипнотический эффект на премьере в Лос-Анджелесе

Зендая продолжает путешествовать с премьерой фильма "Человек-паук: Нет пути домой". В этот раз вечеринка прошла в Лос-Анджелесе.

Актриса появилась на мероприятии вместе с бойфрендом Томом Холландом, но смотрели все только на нее.

Зендея надела телесного цвета "голое" платье Valentino с глубоким декольте, высоким разрезом по ноге и шлейфом. Изюминка наряда - принт в виде тонкой паутины, который сделал его просто очаровательным.

Певица обула туфли на умопомрачительных каблуках, выбрала украшения с бриллиантами, а также прихватила кружевную маску на лицо, которую надевала на фотоколле для максимального эффекта. Волосы признанной иконе стиля заплели в косички, а макияж сделали с графичными стрелками. Том был одет в классический смокинг.

Пара, которая недавно объявила о своем романе официально, не могла скрыть чувств на публике. Бойфренд любовался своей девушкой, обнимал ее и не мог оторвать от нее взгляд. Впроем, как и поклонники по всему миру, которых девушка буквально "загипнотизировала" своей красотой. Присоединяемся!