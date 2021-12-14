Зендая в "голій" сукні-павутині справила гіпнотичний ефект на прем'єрі в Лос-Анджелесі

Зендая продовжує подорожувати з прем'єрою фільму "Людина-павук: немає шляху додому". Цього разу вечірка пройшла в Лос-Анджелесі.

Актриса з'явилася на заході разом з бойфрендом Томом Холландом, але дивилися всі тільки на неї.

Зендея одягла тілесного кольору "голу" сукню Valentino з глибоким декольте, високим розрізом по нозі і шлейфом. Родзинка вбрання - принт у вигляді тонкої павутини, який зробив його просто чарівним.

Співачка взула туфлі на запаморочливих підборах, вибрала прикраси з діамантами, а також прихопила мереживну маску на обличчя, яку одягала на фотоколлі для максимального ефекту. Волосся визнаній іконі стилю заплели в кіски, а макіяж зробили з графічними стрілками. Том був одягнений у класичний смокінг.

Пара, яка нещодавно оголосила про свій роман офіційно, не могла приховати почуттів на публіці. Бойфренд милувався своєю дівчиною, обіймав її і не міг відірвати від неї погляд. Втім, як і шанувальники по всьому світу, яких дівчина буквально "загіпнотизувала" своєю красою. Приєднуємося!