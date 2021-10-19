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З жилетом і об'ємним трикотажем: стиліст показала, як носити спідницю-плісе цієї осені

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Вівторок 19 жовтня 2021 11:07
З жилетом і об'ємним трикотажем: стиліст показала, як носити спідницю-плісе цієї осені Спідниці-плісе і спідниці з шифону були топом в літньому сезоні (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Спідниця-плісе так вдало списується буквально в будь-який лук - і робить образ своєї власниці легким, повітряним і жіночним, що розлучатися з нею через холоди зовсім не хочеться.

На щастя, робити цього і не потрібно! Стиліст Соня Горчакова у своєму Instagram показала топ вдалих осінніх формул на кожен день, головна героїня яких - спідниця-плісе.

Як носити спідницю-плісе восени 2021

  • З жилетом і кедами. Жилет можна поєднувати з сорочкою і футболкою, а кеди можна замінити іншим взуттям.

З жилетом і об'ємним трикотажем: стиліст показала, як носити спідницю-плісе цієї осені

  • З об'ємною сорочкою і лоферами. Челсі і кеди теж ніхто не відміняв, дивіться по погоді і настрою.

З жилетом і об'ємним трикотажем: стиліст показала, як носити спідницю-плісе цієї осені

Уникайте цих помилок: стиліст показала, як носити шарф з верхнім одягом

  • Чорний монохром. Для любительок суворого строгого лука.З жилетом і об'ємним трикотажем: стиліст показала, як носити спідницю-плісе цієї осені
  • З об'ємним трикотажем. Із взуття - челсі і броги.

З жилетом і об'ємним трикотажем: стиліст показала, як носити спідницю-плісе цієї осені

  • З прямим жакетом, футболкою або світшотом.

З жилетом і об'ємним трикотажем: стиліст показала, як носити спідницю-плісе цієї осеніЗанижена талія і сукні-футляри: Андре Тан розповів, що буде модно в 2022

  • З піджаком і пальто, талію можна вигідно підкреслити вузьким поясом.

З жилетом і об'ємним трикотажем: стиліст показала, як носити спідницю-плісе цієї осені

  • Бежеві відтінки у цьому сезоні - найпопулярніші, вони підходять практично до будь-якої зовнішності.

З жилетом і об'ємним трикотажем: стиліст показала, як носити спідницю-плісе цієї осені

З чим поєднувати спідницю-плісе (фото: instagram.com/sonya_gorchakova_)

Раніше стиліст показала, як не можна носити куртку з пуховиком, вже не модно.

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