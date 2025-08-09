10 найбагатших музикантів світу: хто очолює рейтинг

Бейонсе - 760 мільйонів доларів

Бейонсе закриває топ-10 найбагатших музикантів зі статками близько 760 млн доларів.

Вона - не лише легенда попмузики, а й жінка-бренд. Завдяки своїй неймовірно успішній гастрольній кар’єрі - зокрема тур Renaissance World Tour, який зібрав понад 579 млн - вона стала однією з найприбутковіших виконавиць на планеті.

За плечима Бейонсе - понад 200 мільйонів проданих записів і рекордні 32 нагороди "Греммі", що робить її найтитулованішою артисткою в історії премії.

Бейонсе (фото: Вікіпедія)

Поза сценою співачка розвиває власний бізнес - від лінії спортивного одягу Ivy Park до вигідних угод з Netflix та Uber.

У шлюбі з Jay-Z, Бейонсе утворює музичну пару, яка буквально втілює фінансовий успіх у шоу-бізнесі.

Доктор Дре - 850 мільйонів доларів

Андре Янг, відомий як Доктор Дре, заробив на музиці - але справжній прорив у фінансах йому принесла техніка.

У 2014 році він продав компанію Beats Electronics, створену разом з Джиммі Айовіном, Apple за 3 млрд. Його частка після податків оцінюється у 500-600 млн доларів.

Доктор Дре (фото: instagram.com/drdre)

Раніше Дре був рушієм хіп-хопу - засновував Death Row Records і Aftermath, продюсував Емінема та 50 Cent, а його альбом The Chronic став культовим.

Продаж Beats не зробив його мільярдером, але остаточно закріпив у еліті найбагатших діячів індустрії.

Герб Альперт - 850 мільйонів доларів

Ім’я Герба Альперта може бути менш знайоме широкій публіці, та його статки говорять самі за себе.

Починав як трубач і лідер гурту Herb Alpert & the Tijuana Brass, продав 72 млн платівок і здобув 9 "Греммі".

Та головний капітал прийшов завдяки A&M Records - лейблу, який він заснував у 1962 році.

Герб Альперт (фото: instagram.com/officialherbalpert​​​​​​​)

Компанія працювала з The Police, Джанет Джексон, Шеріл Кроу та іншими зірками. У 1989 році Альперт продав A&M за 500 млн доларів, а пізніше отримав ще 200 млн у межах контрактного врегулювання.

Альперт - приклад того, як бізнес за лаштунками може зробити з музиканта мільйонера.

Мадонна - 850 мільйонів доларів

Мадонна - не просто поп-зірка, а підприємниця, яка десятиліттями перетворює скандали на прибутки.

Її грандіозні тури, як-от Sticky & Sweet чи MDNA, зібрали понад $1 млрд. Вона продала 300 млн записів і залишається найуспішнішою сольною артисткою за кількістю продажів.

Мадонна (фото: Getty Images)

Її ділові ходи - ще один фактор фінансового злету: створення Maverick Records, літературні бестселери, модні лінії з донькою.

Мадонна не досягла офіційного статусу мільярдерки, та її фінансове чуття продовжує приносити прибутки.

Брюс Спрінгстін - 1 мільярд доларів

"Бос" став мільярдером після того, як у 2021 році продав весь свій музичний каталог Sony Music за 500 млн доларів.

Успіх Спрінгстіна - не лише в легендарних хітах на кшталт Born to Run, а й у постійних турне, що приносять мільйони.

Брюс Спрінгстін (фото: instagram.com/springsteen​​​​​​​)

Його енергія на сцені, бестселерна автобіографія, бродвейське шоу й 20 "Греммі" роблять його одним із найуспішніших живих рокерів.

Він показує, що навіть у 70+ можна заробляти на сцені більше, ніж молодь.

Пол Маккартні - 1,2-1,3 мільярда

Колишній учасник The Beatles заробив мільйони на музиці, але мільярд - на праві власності.

Його хіти досі приносять роялті, а грамотні інвестиції в музичні каталоги дозволили наростити капітал.

Пол Маккартні​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Соло-кар’єра, гучні тури, "Got Back Tour" і повернення прав на пісні Beatles зробили 81-річного Маккартні рок-зіркою з мільярдними статками.

Його фінансова стратегія - зразок для артистів усіх поколінь.

Селена Гомес - 1,3 мільярда доларів

Селена Гомес стала мільярдеркою не тільки завдяки музиці. Її бренд Rare Beauty, заснований у 2020 році, злетів у косметичній індустрії - особливо завдяки віральним продуктам на кшталт рідких рум’ян, які підкорили TikTok.

Селена Гомес (фото: instagram.com/SelenaGomez)

Попри музичну кар’єру та успішний серіал Only Murders in the Building, саме бізнес на перетині краси та цінностей - зокрема акцент на ментальному здоров’ї - зробив її однією з найуспішніших молодих зірок нашого часу.

Ріанна - 1,4 мільярда доларів

Ріанна вже давно не просто поп-діва. Її Fenty Beauty - спільне дітище з LVMH - став косметичним проривом, що приніс сотні мільйонів доларів.

Savage X Fenty теж оцінюється в понад 1 млрд.

Ріанна (фото: Getty Images)

Попри відсутність нового альбому з 2016 року, її музична спадщина - 14 хітів №1 і 9 "Греммі" - залишається вагомою.

Ріанна довела, що інклюзивність, автентичність і стратегічне мислення можуть зробити з артистки бізнес-магната.

Тейлор Свіфт - 1,6 мільярда доларів

Тейлор Свіфт - рідкісний приклад зірки, яка здобула мільярд виключно завдяки музиці.

Її тур Eras Tour став першим в історії, який перетнув позначку в 1 млрд. Додайте до цього стрімінг, мерч, продажі альбомів і кінотеатральну прем’єру концертного фільму - і от вам 1,6 мільярд доларів.

Тейлор Свіфт​​​​​​​ (фото: Getty Images)

Свіфт також перезаписала свої ранні альбоми, повернувши права та примноживши прибутки.

Її стратегія "все тримаю під контролем" - новий стандарт для артистів у цифрову добу.

Jay-Z - 2,5 мільярда доларів

Jay-Z - перший хіп-хоп мільярдер і найзаможніший музикант у світі. Його статки - результат не лише музики, а масштабної диверсифікації: алкогольні бренди (Armand de Brignac, D'Ussé), стрімінг (Tidal), інвестиції в Uber, мода (Rocawear), спорт і технології.

Jay-Z (фото: Вікіпедія)

З 24 "Греммі", 14 альбомами №1, і надприбутковими угодами він довів, що артист може бути CEO.

Jay-Z - символ того, як культура, талант і бізнес можуть поєднуватися у формулу багатомільярдного успіху.