10 самых богатых музыкантов мира: кто возглавляет рейтинг

Бейонсе - 760 миллионов долларов

Бейонсе закрывает топ-10 самых богатых музыкантов с состоянием около 760 млн долларов.

Она - не только легенда поп-музыки, но и женщина-бренд. Благодаря своей невероятно успешной гастрольной карьере - в частности тур Renaissance World Tour, который собрал более 579 млн - она стала одной из самых прибыльных исполнительниц на планете.

За плечами Бейонсе - более 200 миллионов проданных записей и рекордные 32 награды "Грэмми", что делает ее самой титулованной артисткой в истории премии.

Бейонсе (фото: Википедия)

Вне сцены певица развивает собственный бизнес - от линии спортивной одежды Ivy Park до выгодных сделок с Netflix и Uber.

В браке с Jay-Z, Бейонсе образует музыкальную пару, которая буквально воплощает финансовый успех в шоу-бизнесе.

Доктор Дре - 850 миллионов долларов

Андре Янг, известный как Доктор Дре, заработал на музыке - но настоящий прорыв в финансах ему принесла техника.

В 2014 году он продал компанию Beats Electronics, созданную вместе с Джимми Айовином, Apple за 3 млрд. Его доля после налогов оценивается в 500-600 млн долларов.

Доктор Дре (фото: instagram.com/drdre)

Ранее Дре был двигателем хип-хопа - основал Death Row Records и Aftermath, продюсировал Эминема и 50 Cent, а его альбом The Chronic стал культовым.

Продажа Beats не сделала его миллиардером, но окончательно закрепила в элите самых богатых деятелей индустрии.

Герб Альперт - 850 миллионов долларов

Имя Герба Альперта может быть менее знакомо широкой публике, но его состояние говорит само за себя.

Начинал как трубач и лидер группы Herb Alpert & the Tijuana Brass, продал 72 млн пластинок и получил 9 "Грэмми".

Но главный капитал пришел благодаря A&M Records - лейблу, который он основал в 1962 году.

Герб Альперт (фото: instagram.com/officialherbalpert)

Компания работала с The Police, Джанет Джексон, Шерил Кроу и другими звездами. В 1989 году Альперт продал A&M за 500 млн долларов, а позже получил еще 200 млн в рамках контрактного урегулирования.

Альперт - пример того, как бизнес за кулисами может сделать из музыканта миллионера.

Мадонна - 850 миллионов долларов

Мадонна - не просто поп-звезда, а предпринимательница, которая десятилетиями превращает скандалы в прибыль.

Ее грандиозные туры, такие как Sticky & Sweet или MDNA, собрали более $1 млрд. Она продала 300 млн записей и остается самой успешной сольной артисткой по количеству продаж.

Мадонна (фото: Getty Images)

Ее деловые ходы - еще один фактор финансового взлета: создание Maverick Records, литературные бестселлеры, модные линии с дочерью.

Мадонна не достигла официального статуса миллиардера, но ее финансовое чутье продолжает приносить прибыль.

Брюс Спрингстин - 1 миллиард долларов

"Босс" стал миллиардером после того, как в 2021 году продал весь свой музыкальный каталог Sony Music за 500 млн долларов.

Успех Спрингстина - не только в легендарных хитах вроде Born to Run, но и в постоянных турне, приносящих миллионы.

Брюс Спрингстин (фото: instagram.com/springsteen)

Его энергия на сцене, бестселлерная автобиография, бродвейское шоу и 20 "Грэмми" делают его одним из самых успешных живых рокеров.

Он показывает, что даже в 70+ можно зарабатывать на сцене больше, чем молодежь.

Пол Маккартни - 1,2-1,3 миллиарда

Бывший участник The Beatles заработал миллионы на музыке, но миллиард - на праве собственности.

Его хиты до сих пор приносят роялти, а грамотные инвестиции в музыкальные каталоги позволили нарастить капитал.

Пол Маккартни (фото: Википедия)

Соло-карьера, громкие туры, "Got Back Tour" и возвращение прав на песни Beatles сделали 81-летнего Маккартни рок-звездой с миллиардным состоянием.

Его финансовая стратегия - образец для артистов всех поколений.

Селена Гомес - 1,3 миллиарда долларов

Селена Гомес стала миллиардершей не только благодаря музыке. Ее бренд Rare Beauty, основанный в 2020 году, взлетел в косметической индустрии - особенно благодаря виральным продуктам вроде жидких румян, которые покорили TikTok.

Селена Гомес (фото: instagram.com/SelenaGomez)

Несмотря на музыкальную карьеру и успешный сериал Only Murders in the Building, именно бизнес на пересечении красоты и ценностей - в частности акцент на ментальном здоровье - сделал ее одной из самых успешных молодых звезд нашего времени.

Рианна - 1,4 миллиарда долларов

Рианна уже давно не просто поп-дива. Ее Fenty Beauty - совместное детище с LVMH - стал косметическим прорывом, принесшим сотни миллионов долларов.

Savage X Fenty тоже оценивается в более чем 1 млрд.

Рианна (фото: Getty Images)

Несмотря на отсутствие нового альбома с 2016 года, ее музыкальное наследие - 14 хитов №1 и 9 "Грэмми" - остается весомым.

Рианна доказала, что инклюзивность, аутентичность и стратегическое мышление могут сделать из артистки бизнес-магната.

Тейлор Свифт - 1,6 миллиарда долларов

Тейлор Свифт - редкий пример звезды, которая получила миллиард исключительно благодаря музыке.

Ее тур Eras Tour стал первым в истории, который пересек отметку в 1 млрд. Добавьте к этому стриминг, мерч, продажи альбомов и кинотеатральную премьеру концертного фильма - и вот вам 1,6 миллиард долларов.

Тейлор Свифт (фото: Getty Images)

Свифт также перезаписала свои ранние альбомы, вернув права и приумножив прибыль.

Ее стратегия "все держу под контролем" - новый стандарт для артистов в цифровую эпоху.

Jay-Z - 2,5 миллиарда долларов

Jay-Z - первый хип-хоп миллиардер и самый богатый музыкант в мире. Его состояние - результат не только музыки, а масштабной диверсификации: алкогольные бренды (Armand de Brignac, D'Ussé), стриминг (Tidal), инвестиции в Uber, мода (Rocawear), спорт и технологии.

Jay-Z (фото: Википедия)

С 24 "Грэмми", 14 альбомами №1, и сверхприбыльными сделками он доказал, что артист может быть CEO.

Jay-Z - символ того, как культура, талант и бизнес могут сочетаться в формулу многомиллиардного успеха.