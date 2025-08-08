10 нових українських пісень для гарного настрою на вихідних: слухайте і надихайтеся

ХАС - "До зими"

Популярний репер презентував емоційний кліп, що став завершальною частиною візуальної трилогії з його нового альбому "Друге Пришестя". За словами артиста, це глибока та відверта історія про те, як дитячі травми впливають на доросле життя, породжуючи внутрішню самотність та недовіру до світу.

Символічно, що зйомки проходили у зруйнованому на початку вторгнення та відновленому ліцеї №3 в Ірпені, що додало відео особливого сенсу. У кадрі також з'явилися друзі ХАСа - Ігор Кондратюк, Марія Бурмака та Слава Дьомін, відтворивши епізод з початку кар'єри музиканта.

Jerry Heil, YARMAK - "З якого ти поверху неба?"

Чуттєвий кліп на пісню, яка вже підкорила мережу, став справжнім кіно про кохання. В ньому зіграли актор-військовий Костянтин Темляк та його дружина Анастасія Нестеренко.

"Коли ті з них, кого я знаю особисто, діляться, які емоції переживають, коли під цю пісню проводять зі своїми коханими лічені щасливі дні у відпустках... Це вражає до глибини душі. А яке це щастя бачити, як люди під цю пісню одружуються! Мені здається, нам з Олександром вдалося створити щось вічне", - розповіла Jerry.

Оля Полякова - "Вкрала"

Співачка представила новий сингл, який увійде до нової платівки. Зухвала пісня - вже друга робота Полякової з Євгеном Тріпловим.

"Вкрала" - це не лише про кохання, це про силу наміру, про те, коли ти по-справжньому відчуваєш: "Це моє, я цього хочу!". І не можеш, не хочеш собі відмовляти. Це про любов, яка не грає за правилами, правилами, які іноді треба порушувати", - розповіла зірка.

Друга ріка - "Залишаю дім"

Вперше за декілька років гурт потішив фанів новим треком. За словами Валерія Харчишина, "Залишаю дім" - це мотиваційний трек до сприйняття реальності.

"Пісня про кохання і втрати, про те, коли зникає точка опори і доводиться залишити простір, пронизаний спогадами з минулого життя. Але водночас - і про прийняття змін: про речі, які залишаються з нами назавжди, навіть коли відкриваємо для себе новий досвід", - йдеться в описі.

Іван Люленов - "Теплих вечорів"

Щемлива та по-справжньому літня пісня нагадує про безтурботність, яке зараз для багатьох залишилося у минулому. Лірично, ніжно та романтично.

Latexfauna - "Bureviy"

А це - до нового пригодницького фільму "Троє" про відчайдушних борців за незалежність України 1917-1921 років. Гурт вже випустив муд-відео до пісні.

"На мою думку, саундтрек чудово поєднався з фільмом, адже в обох простежується спільний наратив: глибокий зв’язок людини з її вірним другом конем, а також дух зірвиголовства. Сам трек за настроєм песимістичний, адже, ймовірно, героя чекає трагічний фінал. Але він приймає свою долю з честю, гордістю і сміливістю", - розповів фронтмен Latexfauna Дмитро Зезюлін.

Max Barskih - "MINE"

У новому релізі Барських продовжує експериментувати з афрохаус-стилістикою, поєднуючи її з притаманною для музиканта мелодикою.

"Останній місяць літа несе для вас мою нову англомовну пісню! Хочу, щоб вона, наче засмага від дотиків сонця на шкірі, навіть восени нагадувала вам про найтепліші миті серпня", - зазначив Макс.

Маша Кондратенко - "Мухи"

"Трек "Мухи" - зухвала алегорія на нашу людську природу. Ми часто намагаємося контролювати те, що є природним і вільним - і в цьому прагненні втрачаємо власну справжню свободу та щирість. Страх і свобода можуть співіснувати, а справжня незалежність приходить через прийняття себе й власних обмежень", - пояснила співачка.

"Попри сенс, який ми вкладали в метафоричність та абсурдність наших образів, мені хотілося зберегти у пісні не лише легкість, а й своєрідну безтурботність та наївність, яких нам зараз так бракує", - додала вона.

schmalgauzen - "Сад закоханих лілій"

"Куди знов зникає твій милий

В сад закоханих лілій

Там де пахнуть вони

Спи серед ночі твій милий

Знов закоханий в квіти

Шкода квіти не ти

Ти запитаєш у себе

Все що треба не треба

Розкажуть вони

Про що це я".

Lina Tion - "Не твоя"

Співачка презентувала історію емоційного розриву, в якому головна героїня повертає контроль над стосунками та власною гідністю.