UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса

44-річна Ребрик здивувала шпагатом просто на сцені (відео)

Лілія Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Лілія Ребрик приголомшила неймовірною пластикою - під час репетиції на сцені ведуча та актриса без вагань сіла на шпагат. Вражаючий момент потрапив на відео і викликав бурхливу реакцію мережі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.

Лілія Ребрик показала шпагат на сцені

44-річна акторка продемонструвала невеликий уривок із нового номера, під час якого вона сіла на шпагат.

"Дизель Студіо" тримають мене у формі", - з гумором підписала вона відео.

Зазначимо, що в дитинстві Ребрик професійно займалася художньою гімнастикою.

Як відреагували в мережі

Фоловери акторки та багатодітної мами одразу ж взялися коментувати її нове відео:

  • "Красуня"
  • "Шикарний шпагат"
  • "Завжди виділялася з сірої маси. Завжди на голову вище за інших. Незвичайно приваблива жінка"
  • "Грація"
  • "Браво, Лілія"
  • "Нічого собі, який у вас шпагат"
  • "Молодець".

Що відомо про Лілію Ребрик

Лілія Ребрик - українська актриса театру і кіно, телеведуча.

Народилася 8 травня 1981 року в Чернівцях. З дитинства займалася музикою та гімнастикою, має звання майстра спорту.

Закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. Карпенка-Карого.

На телебаченні дебютувала у 2006 році як ведуча погоди на СТБ. Широку популярність здобула завдяки шоу "Танцюють всі!", "Неймовірні історії кохання" та "Ранок з Україною". Учасниця "Танців із зірками" (2011).

Одружена з хореографом Андрієм Диким. Виховують трьох доньок: Діану, Поліну та Адель.

Лілія Ребрик із чоловіком і доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Лілія РебрикНовини шоу-бізнесуЗірки шоу-бізнесу