44-летняя Ребрик удивила шпагатом прямо на сцене (видео)

Лилия Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)
Автор: Катерина Собкова

Лилия Ребрик ошеломила невероятной пластикой - во время репетиции на сцене ведущая и актриса без колебаний села на шпагат. Впечатляющий момент попал на видео и вызвал бурную реакцию сети.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Лилия Ребрик показала шпагат на сцене

44-летняя актриса продемонстрировала небольшой отрывок из нового номера, во время которого она села на шпагат.

"Дизель Студио" держат меня в форме", - с юмором подписала она видео.

Отметим, что в детстве Ребрик профессионально занималась художественной гимнастикой.

Как отреагировали в сети

Фолловеры актрисы и многодетной мамы тут же принялись комментировать ее новое видео:

  • "Красотка"
  • "Шикарный шпагат"
  • "Всегда выделялась из серой массы. Всегда на голову выше остальных. Необыкновенно притягательная женщина"
  • "Грация"
  • "Браво, Лилия"
  • "Ничего себе, какой у вас шпагат"
  • "Молодец".

Что известно про Лилию Ребрик

Лилия Ребрик - украинская актриса театра и кино, телеведущая.

Родилась 8 мая 1981 в Черновцах. С детства занималась музыкой и гимнастикой, имеет звание мастера спорта.

Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.

На телевидении дебютировала в 2006 году как ведущая погоды на СТБ. Широкую популярность получила благодаря шоу "Танцуют все!", "Невероятные истории любви" и "Утро с Украиной". Участница "Танцев со звездами" (2011).

Замужем за хореографом Андреем Диким. Воспитывают троих дочерей: Диану, Полину и Адель.

Лилия Ребрик с мужем и дочками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

 

