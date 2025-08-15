44-летняя Ребрик удивила шпагатом прямо на сцене (видео)

Лилия Ребрик ошеломила невероятной пластикой - во время репетиции на сцене ведущая и актриса без колебаний села на шпагат. Впечатляющий момент попал на видео и вызвал бурную реакцию сети.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.
44-летняя актриса продемонстрировала небольшой отрывок из нового номера, во время которого она села на шпагат.
"Дизель Студио" держат меня в форме", - с юмором подписала она видео.
Отметим, что в детстве Ребрик профессионально занималась художественной гимнастикой.
Фолловеры актрисы и многодетной мамы тут же принялись комментировать ее новое видео:
Лилия Ребрик - украинская актриса театра и кино, телеведущая.
Родилась 8 мая 1981 в Черновцах. С детства занималась музыкой и гимнастикой, имеет звание мастера спорта.
Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. Карпенко-Карого.
На телевидении дебютировала в 2006 году как ведущая погоды на СТБ. Широкую популярность получила благодаря шоу "Танцуют все!", "Невероятные истории любви" и "Утро с Украиной". Участница "Танцев со звездами" (2011).
Замужем за хореографом Андреем Диким. Воспитывают троих дочерей: Диану, Полину и Адель.
Вас также может заинтересовать