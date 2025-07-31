Ці фільми вирвуть з реальності: 5 трилерів і детективів з дійсно темним сюжетом

Якщо ви шукаєте фільми не для фону та не для вечора з попкорном, а стрічку, яка подарує самий ефект "відриву від реальності", вам підійдуть трилери та детективи з психологічним сюжетом. Таке кіно миттєво затягує та вражає.

РБК-Україна зібрало для вас 5 фільмів на вечір, з якими ви забудете про все навколо.

"Людина-невидимка"

Сучасний психологічний трилер, де страх перед тим, кого не видно, виявляється страшнішим за будь-яке чудовисько. Головна героїня втікає від аб’юзивного партнера, але той, схоже, не збирається відпускати її навіть після смерті. Гра з довірою, реальністю і параноїдальним страхом - усе зібрано в цій історії, яка не дає розслабитися до фінальних титрів.

"Вбивці квіткової повні"

Мартін Скорсезе створив масштабну драму на реальних подіях. Американський захід, золото, нафта, корупція, змови та вбивства корінного населення. Усе це ховається в тіні "цивілізованого" світу. Фільм змушує дивитися правді в очі, де зло має ввічливу посмішку і дорогий костюм. Атмосферно, гнітюче і по-справжньому емоційно.

"Піджак"

Цей фільм стане подорожжю у спотворену свідомість головного героя, який потрапляє в психіатричну клініку і переживає галюцинації, що межують з пророчими баченнями. Питання, що таке час, чи можна змінити минуле і врятувати майбутнє, стоять тут гостро і болісно.

"Дівчина з тату дракона"

Журналіст і хакерка з непростим минулим розслідують стару справу зникнення молодої дівчини. Таємниці багатої родини, насильство, брехня і холод навколо створюють неповторну атмосферу, яка буквально зашивається під шкіру. Фільм точно запам'ятовується, пізніше ви захочете переглянути його знову.

"Підміна"

Історія матері, яка намагається довести, що хлопчик, якого їй повернули після зникнення сина, не її дитина. Поліція переконує її в протилежному, тому починається справжнє пекло. Це трилер про безсилля, про голос жінки, який не хочуть чути, і про відчайдушну боротьбу за правду.