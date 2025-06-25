5 нових фільмів, які варто подивитися: фінал останнього - просто шок

"Ще одна проста послуга"

Чорна містична комедія розповідає про продовження дружби детективки-блогерки Стефані та загадкової багатійки Емілі. Цього разу вони возз'єднуються на прекрасному острові в Італії, де остання готується до весілля з багатим італійським бізнесменом.



"Я тебе не розумію"

Парочка закоханих вирушає у відпустку перед майбутнім усиновленням. Проте ця подорож обертається у неймовірні пригоди, коли чоловіки губляться у незнайомій країні й лишаються без мобільного зв'язку.



"Зелена банда"

Комедія розповідає про групу злодіїв, які належать до таємної організації. У них лише одна місія - боротися з багатіями, які причетні до корупційних скандалів, ображають жінок та шкодять природі.



"Місія неможлива 8"

У фінальній розплаті легендарний герой Тома Круза готується до нового небезпечного завдання. Цього разу він протистоїть зловмиснику, який прагне заволодіти доступом до небезпечного штучного інтелекту.



"Пункт призначення: Родове прокляття"

У новій частині легендарної франшизи група незнайомців опиняється на межі життя та смерті. Цього разу у центрі сюжету студентка коледжу, яку постійно мучить один і той самий кошмар. Вона звертається по допомогу до єдиної людини, яка знає, як уникнути страшних подій. Та чи вдасться їй втекти від смерті? Фінал по-справжньому шокує.