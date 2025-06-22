5 нових міні-серіалів на Netflix, які затягнуть з перших хвилин (трейлери)

Цього року Netflix випускає міні-серіали, немов гарячі пиріжки. І це історії, від яких важко відірватися, адже у них є все: загадки минулого, сімейні драми, спортивні інтриги, вторгнення прибульців і криза стосунків.

РБК-Україна зібрало для вас нові серіали від Netflix, які можна подивитися вже зараз.

"Ті, хто вижив" (Уцілілі)

Головний герой разом з родиною повертається до рідного приморського містечка, де багато років тому пережив страшну трагедію. Шторм забрав життя його близьких, а повернення додому поверне йому не лише спогади. Місцеву дівчину знаходять мертвою, і минуле знову стукає у двері. Готуйтеся затамувати подих!

"Етернавт"

На Буенос-Айресі несподівано йде смертоносний сніг, радіоактивний і надприродний. Здається, це катастрофа природного характеру, але все виявляється набагато серйозніше: світ готується до вторгнення інопланетян. Потужний постапокаліптичний сюжет з моторошною атмосферою миттєво вас затягне.

"Олімпо"

В елітному спортивному центрі високо в горах тренуються найкращі атлети. Капітан команди з синхронного плавання звикла перемагати, але з появою нової зірки починає відчувати тиск і ревнощі. Суспільство амбіцій, етики й честі розкривається через історію молодих спортсменів, які мусять обирати між перемогою та принципами. І це дійсно цікаво.

"Хейвенпорт"

Риболовна імперія сім’ї Баклі з невеликого містечка в Північній Кароліні несподівано руйнується. Щоб вижити, герої занурюються у світ контрабанди й наркотиків. Темна та напружена сімейна драма з нотками криміналу, яка поступово розкриває внутрішні конфлікти та вразливість героїв.

"Чотири пори року"

Подружні пари роками дружать і щосезону вирушають у спільні подорожі. Але цього разу щось пішло не так. Криза, недовіра, спроби врятувати шлюб - важкі розмови не стануть простими, навіть на тлі неймовірних пейзажів. Емоційна історія про любов, втрату зв’язку і пошук себе всередині стосунків, які змінилися з роками.