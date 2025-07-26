5 нових фільмів, які зроблять ваш вечір яскравішим: і розсмішать, і здивують

Вечір стане атмосфернішим, якщо провести його за переглядом класного фільму. Ці новинки кіно поєднують гумор, напругу й несподівані сюжетні повороти.

РБК-Україна ділиться добіркою фільмів, які не захочеться вимикати до фінальних титрів.

"Медовий місяць із моєю мамою"

Доля випробовує юнака, коли наречена кидає його біля вівтаря заради свого колишнього. Молодому чоловікові нічого не лишається, як відправитися у медовий місяць з мамою. І це призводить до безлічі курйозних моментів.



"Клуб вбивств по четвергах"

Четверо пенсіонерів проводять час за розслідуванням нерозкритих справ про вбивства. Проте невинне детективне хобі набуває небезпечного повороту, коли вони зіштовхуються зі справжнім злочином.



"Гра вдови"

Іспанська кримінальна розповідає про загадковий злочин в родині. Коли на парковці знаходять мертвого чоловіка, під підозрою опиняється його ідеальна дружина.



"Не для запису"

Музична драма про співачку із Лос-Анджелеса, яка на перший погляд має успішні кар'єру та життя. Про за ідеальною картинкою приховується страшна реальність.



"Бабуні"

Зворушлива комедія про родинні зв'язки. Після смерті матері Джо відкриває італійський ресторан, аби вшанувати пам'ять рідної людини. А кухарями у закладі стають колоритні та емоційні місцеві бабусі.