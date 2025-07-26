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5 новых фильмов, которые сделают ваш вечер ярче: и рассмешат, и удивят

Суббота 26 июля 2025 19:49
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5 новых фильмов, которые сделают ваш вечер ярче: и рассмешат, и удивят Фильмы с интригой и неожиданными поворотами для хорошего вечера (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Вечер станет более атмосферным, если провести его за просмотром классного фильма. Эти новинки кино сочетают юмор, напряжение и неожиданные сюжетные повороты.

РБК-Украина делится подборкой фильмов, которые не захочется выключать до финальных титров.

"Медовый месяц с моей мамой"

Судьба испытывает юношу, когда невеста бросает его у алтаря ради своего бывшего. Молодому человеку ничего не остается, как отправиться в медовый месяц с мамой. И это приводит к множеству курьезных моментов.


"Клуб убийств по четвергам"

Четверо пенсионеров проводят время за расследованием нераскрытых дел об убийствах. Однако невинное детективное хобби приобретает опасный поворот, когда они сталкиваются с настоящим преступлением.


"Игра вдовы"

Испанский криминал рассказывает о загадочном преступлении в семье. Когда на парковке находят мертвого мужчину, под подозрением оказывается его идеальная жена.


"Не для записи"

Музыкальная драма о певице из Лос-Анджелеса, которая на первый взгляд имеет успешные карьеру и жизнь. Но за идеальной картинкой скрывается страшная реальность.


"Бабули"

Трогательная комедия о родственных связях. После смерти матери Джо открывает итальянский ресторан, чтобы почтить память родного человека. А поварами в заведении становятся колоритные и эмоциональные местные бабушки.

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