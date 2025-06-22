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5 новых мини-сериалов на Netflix, которые затянут с первых минут (трейлеры)

Воскресенье 22 июня 2025 19:43
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5 новых мини-сериалов на Netflix, которые затянут с первых минут (трейлеры) 5 новых сериалов на вечер (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

В этом году Netflix выпускает мини-сериалы, словно горячие пирожки. И это истории, от которых трудно оторваться, ведь в них есть все: загадки прошлого, семейные драмы, спортивные интриги, вторжение пришельцев и кризис отношений.

РБК-Украина собрало для вас новые сериалы от Netflix, которые можно посмотреть уже сейчас.

"Выжившие" (Уцелевшие)

Главный герой вместе с семьей возвращается в родной приморский городок, где много лет назад пережил страшную трагедию. Шторм унес жизни его близких, а возвращение домой вернет ему не только воспоминания. Местную девушку находят мертвой, и прошлое снова стучится в дверь. Готовьтесь затаить дыхание!

"Этернавт"

На Буэнос-Айресе неожиданно идет смертоносный снег, радиоактивный и сверхъестественный. Кажется, это катастрофа природного характера, но все оказывается гораздо серьезнее: мир готовится к вторжению инопланетян. Мощный постапокалиптический сюжет с жуткой атмосферой мгновенно вас затянет.

"Олимпо"

В элитном спортивном центре высоко в горах тренируются лучшие атлеты. Капитан команды по синхронному плаванию привыкла побеждать, но с появлением новой звезды начинает испытывать давление и ревность. Общество амбиций, этики и чести раскрывается через историю молодых спортсменов, которые должны выбирать между победой и принципами. И это действительно интересно.

"Хейвенпорт"

Рыболовная империя семьи Бакли из небольшого городка в Северной Каролине неожиданно рушится. Чтобы выжить, герои погружаются в мир контрабанды и наркотиков. Темная и напряженная семейная драма с нотками криминала, которая постепенно раскрывает внутренние конфликты и уязвимость героев.

"Четыре времени года"

Супружеские пары годами дружат и каждый сезон отправляются в совместные путешествия. Но на этот раз что-то пошло не так. Кризис, недоверие, попытки спасти брак - тяжелые разговоры не станут простыми, даже на фоне невероятных пейзажей. Эмоциональная история о любви, потере связи и поиске себя внутри отношений, которые изменились с годами.

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