5 романтичних комедій, які змусять сміятися до сліз: про невдалі побачення та знайомства
Легкі та щирі комедійні фільми про знайомства та невдалі перші враження, які змусять добре посміятися й повірити у справжні почуття. Ідеальний вибір для вечора!
РБК-Україна ділиться добіркою романтичних комедій, які варто подивитися просто зараз.
"Вгадай, хто?"
Молода парочка вирішила одружитися і поспішила повідомити радісну новину батькам. Проте батьки нареченої ніколи не бачили коханого своєї доньки. І перша зустріч Саймона з батьком темношкірої Терези обернулася курйозом.
"Все про Стіва"
Ексцентрична авторка кросвордів Мері закохується в телевізійного оператора Стіва після одного побачення. Вона вважає його своїм судженим і вирушає за ним у подорож країною. Проте нав’язливе переслідування стає для чоловіка джерелом хаосу і несподіваних відкриттів.
"Крихітка"
Легка комедійна мелодрама про Меган, дівчину, яка ніяк не може подорослішати, попри очікування суспільства. Коли бойфренд робить їй пропозицію, вона тікає від відповідальності та випадково вливається в компанію підлітків.
"Кохання з першого погляду"
Романтична комедія про зовсім різних хлопця та дівчину. Алек і Меган випадково залишаються удвох у засніженому місті після спонтанного побачення. Опинившись у вимушеній ізоляції, вони поступово відкривають одне одного з несподіваних сторін.
"Змішані"
Кумедна історія про перше враження, яке може бути оманливим. Невдале побачення між самотніми батьками Джимом та Лорен закінчується катастрофою, проте неочікувана відпустка в Африці змушує їх знову зустрітися. І цього разу з дітьми.
Вас також може зацікавити:
- 5 фільмів про демонів, зло і пітьму, які тримають у напрузі
- Трилери та детективи з дуже темним сюжетом
- 5 нових фільмів про кохання, пристрасть і таємниці.