5 свіжих бойовиків, які варто побачити: гострі відчуття гарантовано

"Голови держав"

Комедійний бойовик про суперництво та боротьбу за вільний світ. Самозакоханий президент США протистоїть прем'єр-міністру Великої Британії. Проте коли вони обидва стають мішенями могутнього ворога, змушені покладатися один на одного та шукати способи для порятунку всього світку.



"Громовержці"

Раніше цих героїв могли б назвати суперзлодіями, проте все змінилося. Уряд утворив унікальний загін, який об'єднався під назвою "Громовержці" заради виконання спеціальних завдань. Проте на шляху героям ще доведеться впоратися із власними демонами.



"Під прикриттям"

Гостросюжетна комедія про вчительку з імпровізації, яка знаходить нове покликання у житті. Поліцейський під прикриттям пропонує їй унікальну роль - долучитися до команди та проникнути у бандитський світ. Вона погоджується і водночас вербує двох своїх студентів, з якими вирушає у небезпечно веселу пригоду.



"Рейс навиліт"

Коли професійний найманець береться за відстеження цінного об'єкту на міжнародному рейсі, він не очікує, що ця місія поставить під загрозу і його життя.



"Нокаут"

Колишній боєць ММА живе відлюдником відтоді після випадкового вбивства свого супротивника до моменту, коли вдова чоловіка просить допомогти врятувати її сина, який зник у північних районах Марселя. Разом з місцевою поліціянткою він вирушає на пошуки та вступає в битву з небезпечними злочинцями.