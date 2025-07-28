5 зірок, які перемогли рак легенів

Кейт Мікуччі

Акторка, комікеса та продюсерка Кейт Мікуччі найбільш відома глядачам за роллю Люсі в популярному серіалі "Теорія великого вибуху".

Також її можна було побачити в серіалах "Клініка" та "Виховання надії", а її голос добре знайомий фанатам анімаційних проєктів Disney.

У грудні 2023 року Мікуччі несподівано для шанувальників поділилася відео з лікарняного ліжка у TikTok.

"Привіт усім, це не TikTok, це SickTok. Я в лікарні, але це тому, що мені вчора зробили операцію з видалення раку легень. Його виявили дуже рано", - поділилася акторка.

Кейт Мікуччі (фото: instagram.com/katemicucci)

Кейт розповіла, що їй діагностували рак у 43 роки, і це стало великою несподіванкою - вона ніколи не курила.

"Я ніколи в житті не курила сигарету. Це було несподіванкою, але, гадаю, таке трапляється", - додала вона.

За даними CDC, від 10% до 20% випадків раку легень у США трапляються саме у некурців.

Мікуччі наголосила на важливості раннього діагностування.

"Найкраща новина - що рак виявили на ранній стадії, його вилікували, і зі мною все добре", - зазначила вона.

Кеті Гріффін

Відома акторка, стендап-комік і володарка премії "Греммі" та двох "Еммі" Кеті Гріффін також зіткнулася з раком легень у 2021 році. Тоді їй було 60. Про діагноз вона повідомила у соцмережах.

"Я маю вам дещо сказати. У мене рак. Мені ось-ось зроблять операцію, щоб видалити половину лівої легені. Так, у мене рак легень, хоча я ніколи не курив!", - написала зірка.

Кеті Гріффін (фото: Вікіпедія)

Гріффін пройшла операцію та курс хіміотерапії. У 2023 році вона заявила, що лікарі вважають можливим фактором розвитку хвороби вплив радону - другої за поширеністю причини раку легень після куріння.

Акторка закликає прихильників проходити регулярні медогляди та звертати увагу на профілактику.

Ронні Вуд

Гітарист The Rolling Stones Ронні Вуд двічі зіткнувся з раком легень. Уперше - у 2017 році у віці 70 років, а вдруге - у 2021-му, коли йому діагностували дрібноклітинний рак.

"Люди повинні пройти обстеження. Серйозно, [вам] потрібно пройти обстеження. Мені пощастило", - сказав музикант в інтерв’ю The Daily Mail.

Ронні Вуд​​​​​​​ (фото: Вікіпедія)

Вуд був завзятим курцем: за його словами, викурював до 50 сигарет на день. Утім, напередодні народження двійнят у 2016 році остаточно кинув.

Його перший рак виявили випадково - під час планового огляду перед гастролями.

Браянт Гамбел

Американський телеведучий і журналіст Браянт Гамбел дізнався про свій діагноз у 2009 році. Йому було 61.

Операцію з видалення пухлини провели успішно, проте сам Гамбел розповів про хворобу публічно лише через кілька місяців.

"Вони відкрили мені грудну клітку, взяли злоякісну пухлину, частину моєї легені та деякі інші корисні речовини… Патологія на більшості цих речовин була доброякісною, але достатньо агресивних клітин вирвалося з пухлини, що вимагало певного лікування, і я пройшов через це", - розповів журналіст.

Браянт Гамбел (фото: Вікіпедія)

Деталей про подальше лікування телеведучий не розголошував.

Джеральд МакРейні

Актор Джеральд МакРейні, відомий за серіалами "Це ми", "NCIS: Лос-Анджелес" та "Саймон і Саймон", дізнався про діагноз у 2004 році, коли йому було 56. Рак виявили випадково - під час медичного огляду після травми коліна.

За словами речника актора, МакРейні тривалий час курив, і одразу після діагнозу вирішив позбутися цієї звички.

Рак виявили на ранній стадії, тому після операції додаткове лікування не знадобилося.

Кадр з фільму "Фокус"