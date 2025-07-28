5 звезд, которые победили рак легких

Кейт Микуччи

Актриса, комик и продюсер Кейт Микуччи наиболее известна зрителям по роли Люси в популярном сериале "Теория большого взрыва".

Также ее можно было увидеть в сериалах "Клиника" и "Воспитание надежды", а ее голос хорошо знаком фанатам анимационных проектов Disney.

В декабре 2023 года Микуччи неожиданно для поклонников поделилась видео с больничной койки в TikTok.

"Привет всем, это не TikTok, это SickTok. Я в больнице, но это потому, что мне вчера сделали операцию по удалению рака легких. Его обнаружили очень рано", - поделилась актриса.

Кейт Микуччи (фото: instagram.com/katemicucci)

Кейт рассказала, что ей диагностировали рак в 43 года, и это стало большой неожиданностью - она никогда не курила.

"Я никогда в жизни не курила сигарету. Это было неожиданностью, но, думаю, такое случается", - добавила она.

По данным CDC, от 10% до 20% случаев рака легких в США случаются именно у некурящих.

Микуччи подчеркнула важность раннего диагностирования.

"Лучшая новость - что рак обнаружили на ранней стадии, его вылечили, и со мной все хорошо", - отметила она.

Кэти Гриффин

Известная актриса, стендап-комик и обладательница премии "Грэмми" и двух "Эмми" Кэти Гриффин также столкнулась с раком легких в 2021 году. Тогда ей было 60 лет. О диагнозе она сообщила в соцсетях.

"Я должна вам кое-что сказать. У меня рак. Мне вот-вот сделают операцию, чтобы удалить половину левого легкого. Да, у меня рак легких, хотя я никогда не курил!", - написала звезда.

Кэти Гриффин (фото: Википедия)

Гриффин прошла операцию и курс химиотерапии. В 2023 году она заявила, что врачи считают возможным фактором развития болезни влияние радона - второй по распространенности причины рака легких после курения.

Актриса призывает поклонников проходить регулярные медосмотры и обращать внимание на профилактику.

Ронни Вуд

Гитарист The Rolling Stones Ронни Вуд дважды столкнулся с раком легких. Впервые - в 2017 году в возрасте 70 лет, а второй раз - в 2021-м, когда ему диагностировали мелкоклеточный рак.

"Люди должны пройти обследование. Серьезно, [вам] нужно пройти обследование. Мне повезло", - сказал музыкант в интервью The Daily Mail.

Ронни Вуд (фото: Википедия)

Вуд был заядлым курильщиком: по его словам, выкуривал до 50 сигарет в день. Впрочем, накануне рождения двойняшек в 2016 году окончательно бросил.

Его первый рак обнаружили случайно - во время планового осмотра перед гастролями.

Брайант Хамбел

Американский телеведущий и журналист Брайант Гамбел узнал о своем диагнозе в 2009 году. Ему было 61 год.

Операцию по удалению опухоли провели успешно, однако сам Хамбел рассказал о болезни публично лишь спустя несколько месяцев.

"Они открыли мне грудную клетку, взяли злокачественную опухоль, часть моего легкого и некоторые другие полезные вещества... Патология на большинстве этих веществ была доброкачественной, но достаточно агрессивных клеток вырвалось из опухоли, что требовало определенного лечения, и я прошел через это", - рассказал журналист.

Брайант Гамбел (фото: Википедия)

Деталей о дальнейшем лечении телеведущий не разглашал.

Джеральд МакРейни

Актер Джеральд МакРейни, известный по сериалам "Это мы", "NCIS: Лос-Анджелес" и "Саймон и Саймон", узнал о диагнозе в 2004 году, когда ему было 56. Рак обнаружили случайно - во время медицинского осмотра после травмы колена.

По словам представителя актера, МакРейни долгое время курил, и сразу после диагноза решил избавиться от этой привычки.

Рак обнаружили на ранней стадии, поэтому после операции дополнительное лечение не понадобилось.

Кадр из фильма "Фокус"