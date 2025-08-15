UA

6 фільмів про Аляску, які подарують незабутні враження: від комедій до трилерів

Фільми з атмосферою Аляски (колаж: РБК-Україна)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Поки світ в очікуванні на зустріч Трампа та Путіна на Алясці, де місцеві жителі сьогодні активно демонстрували підтримку Україні, пропонуємо насолодитися переглядом фільмів з атмосферою штату.

Від пригодницьких комедій до напружених трилерів - РБК-Україна ділиться добіркою стрічок, які подарують незабутні емоції.

"Снігові пси" (Snow Dogs)

Пригодницька сімейна комедія про стоматолога з Маямі, який раптово успадковує команду їздових собак на Алясці. Попереду на нього чекають пригоди, мороз і дружба з чотирилапими героями.


"Освідчення"

Опинившись під загрозою депортації, Маргарет укладає фіктивний союз зі своїм помічником. Разом вони відправляються до мальовничого містечка Аляски, де керівниці доводиться пізнавати життя та родину свого новоспеченого нареченого.


"Тепер я йду у дику далечінь"

Автобіографічна драма про молодого чоловіка, який відмовився від комфортного життя та вирушив у подорож, оселившись на Алясці. Це фільм про свободу, пошук себе та силу природи.


"Таємниця Аляски"

Спортивна драма про маленьке містечко, де місцеві жителі збираються заради гри в хокей. Одного дня про їхню команду дізнається весь світ, що відкриває перед ними унікальну можливість - зіграти історичну гру з легендарною командою. 


"Притримай темряву"

Захопливий психологічний трилер, сюжет якого розгортається у віддаленому селищі Аляски, де через зграю вовків зникла дитина. Атмосфера дикої природи та похмурі таємниці тримають у напрузі до останньої хвилини.


"Людина-Гризлі"

Документальна стрічка про Тімофея Тредвелла, який 13 років прожив серед гризлі на Алясці. Фільм розповідає про пошуки себе та важливість турбуватися про природу. 

 

