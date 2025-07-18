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6 новых фильмов для впечатляющего уикенда: о силе духа, правде и борьбе

Пятница 18 июля 2025 22:35
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6 новых фильмов для впечатляющего уикенда: о силе духа, правде и борьбе Эти фильмы вдохновляют и держат в напряжении (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Эти новые фильмы о внутренней силе и непростых испытаниях заставят задуматься и точно не оставят равнодушными.

РБК-Украина делится подборкой новых драм и триллеров, которые подарят эмоции, вдохновят и скрасят выходные.

"Каратэ Кид: Легенды"

После семейной трагедии подросток переезжает из Пекина в Нью-Йорк, где пытается влиться в коллектив новых одноклассников. Однако неприятности вынуждают его принять участие в турнире по каратэ. Под наставничеством легендарных мистера Хана и Дэниела ЛаРуссо он готовится к решающему бою.


"Компаньон"

Молодая девушка Айрис выясняет о себе неожиданную правду. Оказывается, она вовсе не человек, а робот, которого контролирует ее бойфренд. В попытке спасения героиня борется за свободу и принятие себя.


"Финикийская схема"

Шпионская комедия, события которой разворачиваются 1950 году. После покушения на свою жизнь решает передать свое состояние дочери Лизл, которая живет в монастыре. Девушка принимает предложение и параллельно ведет собственное расследование.


"Материнская любовь"

Захватывающий триллер о матери, которая пытается помириться со своей проблемной дочерью. Ситуация становится еще более опасной, когда девушка появляется на пороге Кейт в истерике и покрыта чужой кровью.


"Последний вздох"

Напряженный триллер о выживании опытных водолазов, которые борются с бушующей стихией, чтобы спасти своего товарища по команде. Основанная на реальных событиях история рассказывает о командной работе, стойкости и попытках сделать невозможное.


"Вкуснятина"

Драматический триллер о состоятельной немецкой семье, которая отправляется в отпуск. Отдых оборачивается неприятными последствиями, когда они встречают растерянную и таинственную раненую женщину.

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