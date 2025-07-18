6 нових фільмів для вражаючого вікенду: про силу духу, правду та боротьбу

Ці нові фільми про внутрішню силу та непрості випробування змусять замислитися і точно не залишать байдужими.
РБК-Україна ділиться добіркою нових драм та трилерів, які подарують емоції, надихнуть і скрасять вихідні.
Після сімейної трагедії підліток переїздить з Пекіна до Нью-Йорка, де намагається влитися в колектив нових однокласників. Проте неприємності змушують його взяти участь у турнірі з карате. Під наставництвом легендарних містера Хана і Деніела ЛаРуссо він готується до вирішального бою.
Молода дівчина Айріс з'ясовує про себе несподівану правду. Виявляється, вона зовсім не людина, а робот, якого контролює її бойфренд. У спробі порятунку героїня бореться за свободу та прийняття себе.
Шпигунська комедія, події якої розгортаються 1950 році. Після замаху на своє життя вирішує передати свої статки дочці Лізл, яка живе у монастирі. Дівчина приймає пропозицію і паралельно веде власне розслідування.
Захопливий трилер про мати, яка намагається помиритися зі своєю проблемною донькою. Ситуація стає ще більш небезпечною, коли дівчина з'являється на порозі Кейт в істериці й вкрита чужою кров'ю.
Напружений трилер про виживання досвідчених водолазів, які борються з бурхливою стихією, щоб врятувати свого товариша по команді. Заснований на реальних подіях історія розповідає про командну роботу, стійкість і спроби зробити неможливе.
Драматичний трилер про заможну німецьку родину, яка відправляється у відпустку. Відпочинок обертається неприємними наслідками, коли вони зустрічають розгублену й таємничу поранену жінку.
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